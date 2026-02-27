La OIM impulsa la encuesta “Trayectorias” para conocer la realidad de los jóvenes españoles en el exterior
JÓVENES EN EL EXTERIOR
El objetivo del estudio es conocer en profundidad las trayectorias formativas, profesionales y vitales de jóvenes españoles y españolas de entre 20 y 39 años que residen fuera de España
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España está desarrollando la encuesta “Trayectorias: Experiencias de la población española joven residente en el exterior y expectativas de retorno”, una iniciativa que se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.
El objetivo del estudio es conocer en profundidad las trayectorias formativas, profesionales y vitales de jóvenes españoles y españolas de entre 20 y 39 años que residen fuera de España, así como sus condiciones de vida, su vinculación con el país y sus expectativas de retorno o de llegada.
La encuesta, de carácter anónimo y con una duración estimada de entre 10 y 12 minutos, no recoge datos personales identificables y la información será utilizada exclusivamente con fines de investigación y análisis. La participación es voluntaria y puede abandonarse en cualquier momento.
Desde la organización se solicita apoyo para difundir la encuesta entre jóvenes de 20 a 39 años con nacionalidad española que vivan actualmente en el exterior, con independencia de si han nacido en España o han adquirido la nacionalidad posteriormente.
Con esta iniciativa, la OIM y el Ministerio buscan contar con datos actualizados que permitan comprender mejor la realidad de la juventud española en el exterior y contribuir al diseño de políticas públicas más ajustadas a sus necesidades y expectativas.
