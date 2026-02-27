La OIM impulsa la encuesta “Trayectorias” para conocer la realidad de los jóvenes españoles en el exterior

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España está desarrollando la encuesta “Trayectorias: Experiencias de la población española joven residente en el exterior y expectativas de retorno”, una iniciativa que se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.

El objetivo del estudio es conocer en profundidad las trayectorias formativas, profesionales y vitales de jóvenes españoles y españolas de entre 20 y 39 años que residen fuera de España, así como sus condiciones de vida, su vinculación con el país y sus expectativas de retorno o de llegada.

La encuesta, de carácter anónimo y con una duración estimada de entre 10 y 12 minutos, no recoge datos personales identificables y la información será utilizada exclusivamente con fines de investigación y análisis. La participación es voluntaria y puede abandonarse en cualquier momento.

Desde la organización se solicita apoyo para difundir la encuesta entre jóvenes de 20 a 39 años con nacionalidad española que vivan actualmente en el exterior, con independencia de si han nacido en España o han adquirido la nacionalidad posteriormente.

Con esta iniciativa, la OIM y el Ministerio buscan contar con datos actualizados que permitan comprender mejor la realidad de la juventud española en el exterior y contribuir al diseño de políticas públicas más ajustadas a sus necesidades y expectativas.