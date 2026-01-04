Olaya Romano en contacto permanente con la colectividad, ofrece el apoyo del Principado a los asturianos de Venezuela

La directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado de Asturias, Olaya Romano, aseguró este lunes que el Gobierno autonómico sigue con atención la situación en Venezuela y mantiene una línea de contacto permanente con la colectividad asturiana residente en el país, integrada por unas 4.000 personas, tras el ataque aéreo de Estados Unidos y detención del presidente, Nicolás Maduro.

Romano explicó que el Ejecutivo asturiano ha activado canales de comunicación directa con la comunidad asturiana en Venezuela y se ha puesto a su disposición para “ofrecer apoyo en caso de que sea necesario”. Añadió que el Principado se encuentra asimismo en coordinación con la Embajada y el Consulado de España, “atento a sus indicaciones y a la evolución de los acontecimientos”.

Según indicó, la colectividad asturiana en Venezuela vive estos momentos con “expectación” y con la “incertidumbre propia del contexto actual”, una situación que el Gobierno del Principado sigue de cerca dentro de sus políticas de atención a los asturianos residentes en el exterior.

En declaraciones a La Región Internacional, defendió la necesidad de mantener políticas públicas que atiendan tanto a la emigración como al retorno, al considerar que se trata de realidades complementarias dentro de una misma trayectoria vital.

La directora general explicó que el Gobierno de Asturias no diferencia entre asturianos que residen dentro o fuera del territorio, ya que “todos son asturianos”, y subrayó la obligación legal de la Administración autonómica de velar por los derechos de quienes viven en el exterior, atender sus necesidades y acompañarlos en situaciones de vulnerabilidad, al tiempo que se favorece el retorno de quienes deciden regresar.

En este sentido, destacó que una parte importante de los recursos destinados a la emigración se orienta a la atención social, especialmente en países donde no existe un sistema de protección suficiente y donde reside una población asturiana envejecida. Señaló casos como Cuba o Venezuela, donde las pensiones son muy bajas y las condiciones de vida resultan especialmente difíciles, lo que hace necesario el apoyo institucional.

La directora general de Emigración (primera por la derecha) durante una reunión de las comisiones del CGCEE, a su izquierda el consejero por Venezuela | CGCEE

Entre las líneas de ayuda existentes, Romano mencionó las destinadas a personas mayores de 65 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas que no pueden trabajar, y avanzó que el próximo año se pondrá en marcha un nuevo programa para ayudar a personas mayores a acceder a una plaza residencial en sus países de residencia cuando el retorno no es una opción viable.

Olaya Romano también se refirió al papel de los centros asturianos en el exterior, defendiendo que cada uno debe desarrollar su actividad en función de su realidad y de su entorno. En este marco, explicó que el Principado ha modificado las bases de las ayudas para apoyar actividades vinculadas a la proyección de Asturias, así como iniciativas relacionadas con las políticas de retorno y la información a la ciudadanía.

Sobre el I Premio María Luisa Castellanos, el nuevo certamen literario impulsado por la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno aseguró que tuvo una "amplia participación" en las categorías de narrativa, poesía y teatro. El certamen lleva el nombre ña periodista, escritora y sufragista asturiana, natural de Llanes y emigrante en México.