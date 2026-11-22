Hay historias que merecen ser contadas antes de que el tiempo las borre. Eso es lo que han querido hacer la periodista y directora general de Emigración del Gobierno de Asturias, Olaya Romano y la artista Nieves González con La partida de nuestras güelas, un libro que recupera las vidas de 38 mujeres de Porrúa nacidas entre 1920 y 1940. A través de los recuerdos de sus nietas y de los testimonios de las que todavía viven, ambas han construido un homenaje ilustrado a toda una generación de mujeres que trabajaron, emigraron, sacaron adelante a sus familias y encontraron también motivos para ser felices. Escrito en jabla porruana, el libro ha tenido una acogida extraordinaria y ha agotado ya su primera edición. Hablamos con Olaya Romano de la memoria, las raíces y de todo lo que podemos descubrir cuando nos sentamos a escuchar a nuestras güelas.

Olaya, vaya año el suyo: ha sido madre, ha escrito un libro... ¿Para cuándo lo de plantar un árbol?

Sería un cierre perfecto, además vinculado a esa otra faceta, la de la inmigración. Así que ha sido un año muy completo y, ahora que llegamos prácticamente al final, tiene un broche muy guapo con este proyecto, que está teniendo muy buena acogida. Sobre todo, más allá de eso, nos quedamos con el cariño que nos está trasladando la gente que lo está leyendo y que está haciendo que sea el broche redondo a un año muy especial.

La acogida ha sido extraordinaria. El salón de actos del Centro Cultural Yacín se quedó pequeño para la presentación y la primera edición ya está agotada. ¿Os esperabais una respuesta así?

Ni nos esperábamos esta respuesta ni creo que fuéramos conscientes, mientras lo estábamos haciendo, de lo bonito que estaba quedando. Está mal que lo diga, pero es verdad. Es un proyecto que nació desde el respeto y la admiración profunda hacia todas esas mujeres y desde el cariño que tenemos al pueblo de Porrúa, al que pertenecemos, y a toda la gente que vive en él.

Pero hasta que no lo vimos materializado, convertido en libro, y no pasamos sus páginas, creo que no fuimos conscientes de que realmente estábamos haciendo algo muy bonito. Desde luego, no esperábamos esta acogida ni que gustara tanto.

Mientras lo hacíamos, lo disfrutábamos casi como un proyecto personal, porque sentíamos que teníamos algún tipo de deuda con nuestras güelas. De ahí saltamos a otras güelas, pero nunca lo hicimos pensando en venderlo ni en nada parecido, sino simplemente en regalar algo al pueblo de Porrúa.

Público asistente a la presentación en el Museo del Oriente de Asturias | Cedida

La acogida fue una auténtica pasada. El calor que nos dieron en la presentación y ver aquel salón lleno... Hubo un momento en que levanté la cabeza y pensé: "No puede ser". Te confieso que nos abrumamos un poco las dos y dijimos: "Se nos ha ido de las manos". De verdad que no lo esperábamos para nada y estamos muy agradecidas.

En primera fila estaban cuatro de las seis mujeres que todavía viven y que os dieron su testimonio. Pero vamos al origen del proyecto: todo empezó de una manera muy casual, con una lámina que Nieves hizo de su abuela y un texto que compartió en redes sociales. ¿Fue así como surgió la idea del libro?

Sí, totalmente. Fue algo puramente casual y surgió de hacer las dos lo que sabemos hacer. Nieves es una artista maravillosa que está teniendo, desde hace unos años, una proyección importantísima. Lo merece todo, porque es un orgullo verla trabajar y ver todo lo que está alcanzando. Y yo, por mi parte, sé escribir, juntar letras y expresar sentimientos a través de las palabras, en aquel caso, de las redes sociales, de Facebook.

A Nieves le encantó aquello y me dijo: "Yo ahora quiero un texto para mi abuela. ¿Por qué no hacemos algún texto más sobre las güelas que jugaban la partida con las nuestras?". De ahí viene el título y también las primeras historias que escribimos, las de aquellas mujeres que compartían partida de cartas con nuestras dos güelas, Mele y María Luz.

Entonces pensamos: "¿Cómo nos vamos a quedar aquí?". Y empezamos a hacer alguna más, y alguna más, hasta que acabaron siendo esas 38 mujeres. Es verdad que seis siguen vivas. Lo que hicimos fue acotar las décadas de 1920 a 1940, que eran las de nuestras güelas, e intentar recuperar los testimonios de las que todavía estaban vivas. Para las que ya no estaban, quisimos dar protagonismo también a las nietas, porque este proyecto partió de dos nietas que querían recordar y homenajear a sus güelas.

La palabra "partida" tiene una doble dimensión: alude a la partida de cartas que compartían vuestras güelas, pero también a la partida como despedida. ¿Ese doble significado está presente en el título?

Claro, nos vino al pelo. El proyecto ya había surgido en aquel momento, cuando dijimos: "Hay que hacer esto". Pero, cuando decidimos llevarlo a cabo, encontramos una foto que, de hecho, aparece en las últimas páginas del libro. Es la fotografía original de la partida de nuestras güelas.

Entonces nos dimos cuenta y dijimos: "No queda ninguna de las mujeres de aquella partida. Antes de que no quede nadie de esta generación, tenemos que recuperar sus historias y hacer el proyecto". Porque iba a llegar un momento en que no quedaría ninguna de las partidas, pero tampoco ninguna mujer viva que hubiera nacido entre 1920 y 1940. Fue el empujón que necesitábamos para decir: "Venga, hay que hacerlo ya, no hay que pensarlo más". Y nos pusimos manos a la obra.

Son mujeres que nacieron en la República y vivieron la Guerra Civil y la posguerra. ¿Cómo fue reconstruir sus vidas, especialmente las de aquellas que ya no están, a través de los recuerdos de sus nietas? Además, usted escribió los relatos justo después de ser madre.

Aparte de las hormonas del posparto, que también jugaron un papel importante, la verdad es que ha sido un proceso muy emotivo, pero al mismo tiempo de aprendizaje y descubrimiento. Tan potente que todavía Nieves y yo lo comentamos.

Y no solo nosotras hemos descubierto cosas de nuestras güelas o de otras que creíamos conocer. Lo bonito de este proyecto es que las propias familias, al reunirse para recabar la información que luego nos trasladaban y que yo transformaba en esos relatos, también han ido descubriendo cosas que desconocían.

Ha sido emotivo, pero también muy satisfactorio. Pensar: "¡Jolín, es que esto ya nos trasciende!". Empezó siendo un proyecto de dos, pero al final se ha producido una especie de catarsis general, una conexión entre familias en la que todo el mundo ha aprendido. Nosotras muchísimo, pero también vemos que la gente nos dice: "¡Jolín, yo no sabía que mi güela había pasado por esto!" o "No sabía que mi güela decía aquello".

El proceso fue muy bonito, pero también duro, porque llevó mucho trabajo y hubo momentos complicados. Además, las dos acabábamos de ser madres y había cuestiones que nos tocaban muy de cerca. Cuando se hablaba, por ejemplo, de la pérdida de los hijos, algo que se repite constantemente, nos afectaba especialmente. Fue un proceso duro, pero, sobre todo, el trabajo que hicimos y lo que estamos recogiendo ahora está siendo precioso y compensa con creces todo el esfuerzo.

Hay una respuesta que se repite cuando preguntáis a estas mujeres por sus vidas: "Yo no tengo nada que contar". ¿Os encontrasteis con esa actitud muchas veces?

Totalmente. De hecho, lo decíamos en la presentación: este proyecto es un trabajo de reconocimiento y agradecimiento por todo lo que hicieron, pero también queremos que sirva a las propias mujeres que siguen vivas y a las familias de las que ya no están, para reconocer sus propias historias.

La respuesta que nos daban siempre cuando íbamos y decíamos: "Oye, cuéntame cosas de tu vida, alguna anécdota o algo", era: "No, no, yo es que nunca hice nada. ¿De mí qué vais a contar?". Era lo que respondían todas. Incluso las familias nos decían: "No, es que mi madre...".

Había una palabra que se repetía constantemente: trabajo. "No, es que, aparte de trabajar...". Hablábamos con Araceli, la nieta de Pilar, una de las protagonistas de las historias, y nos contaba algo muy divertido. El otro día decía que no recordaba a su güela haciendo nada que no fuera trabajar. Se negaba a poner la lavadora cuando ya se había inventado, porque decía que eso era de marranas, que cómo iba a dejar que otro lavara por ti. Si estaba parada sin hacer nada, cosa rara, tampoco se permitía sentarse: tenía que estar de pie.

Era esa idea de "yo no he hecho nada". Pero, en cuanto rascábamos un poco, alucinábamos con las vidas que habían tenido estas mujeres.

Por ejemplo, pienso en Maru, en Maruja, que se fue a Miami cuando aquello no era nada habitual y estuvo allí, incluso en Disney World. Y dices: "Hombre, eso de que no tienes nada que contar será porque...".

La emigración también está muy presente en el libro. ¿Qué experiencias se han encontrado?

Prácticamente todas. Y con experiencias muy diversas. Pienso, por ejemplo, en Maruca, cuya nieta nos contaba que estuvo un año en Venezuela. Aquella experiencia le sirvió para reforzar la idea de que nunca más quería salir de Porrúa. No se quiso mover de allí, casi ni para ir a Riondas al médico.

Hubo mujeres que emigraron durante 20 o 30 años y luego regresaron. Y esa emigración también marcó a las generaciones posteriores. Pienso, por ejemplo, en Josefa, cuyos hijos hicieron también ese viaje de vuelta.

Pero hubo otras, como Maruca, que dijeron: "A mí de Porrúa no me vuelven a sacar. Aquí me quedo". Y allí falleció, efectivamente, aunque no hace tanto. Todos la recordamos por sus risotadas, algo que también destacaban su nieta y su hija y que recogemos en su capítulo.

Antes mencionaba la pérdida de los hijos ¿Fue una experiencia común a las 38 mujeres?

Claro, todas perdieron al menos un hijo. Es algo que nos ha sorprendido muchísimo y que creo que también ha sorprendido a las familias, porque muchas de las nietas no lo sabían. En algunos casos se están enterando ahora. Ayer mismo me escribió una y me dijo: "Madre, yo no sabía que mi güela había perdido dos hijas". Pues sí, es algo que se repetía muchísimo y de lo que no se hablaba.

Nos ha llamado mucho la atención que hubieran pasado por procesos tan dolorosos. En la mayoría de los casos, nosotras ya las conocimos con hijos y nunca nos planteamos lo que habían vivido hasta llegar ahí. Nunca se quejaban, que es otro rasgo que hemos encontrado. A pesar de todo el trabajo y de la dureza que les tocó vivir, nunca las oías quejarse.

También ha sido demoledor descubrirlo. No, no estaba permitido quejarse: tenían que trabajar, seguir adelante y volver a quedarse embarazadas. Algo que ahora nos parece impensable.

Lo de los nombres es muy llamativo, porque el de mi güela no fue el único caso en el que se puso a una hija el mismo nombre que había tenido otra hija fallecida. Mi madre lleva el nombre de una hermana que murió con ocho años. Después nació ella y recibió el mismo nombre. Es otra historia que se repite en el libro y que nos ha llamado muchísimo la atención.

Yo decía que era algo así como desafiar a toda superstición, pero también pienso que podía ser un homenaje, uno que quizá nunca pudieron expresar en voz alta. Tal vez canalizaban el dolor por aquella pérdida dándole a otra hija el mismo nombre. Es la explicación que se me ocurrió mientras escribía el libro.

Pese a la dureza de aquellas vidas, no queríais que el libro fuese un relato centrado únicamente en el sufrimiento. ¿Qué querían contar de estas mujeres?

Al contrario. Sabemos que todas ellas, como decías, nacieron en la República y vivieron la guerra. Muchas nacieron en cuevas o pasaron allí sus primeros años. Te cuentan que sus primeros recuerdos son de estar metidas en la cueva de Caldueño o en la del Mazu.

Pero no queríamos centrarnos en eso, porque ya lo sabemos. Lo que queremos demostrar es que precisamente la fortaleza de estas mujeres reside en que, mientras ocurría todo aquello y trabajaban muchísimo, sin descanso y sin permitirse parar, ni siquiera después de haber sufrido uno, dos, tres, cuatro o cinco abortos, todavía sacaban fuerzas para vivir y hacer cosas extraordinarias.

Por ejemplo, Blanca, que un día llegó a la Casa Concejo montada en burro y disfrazada de antroxiu. O que, después de haber estado trabajando y cargando paladas de yerba, le propuso a su marido ir a Santa Marina. Él no quiso, así que ella se fue andando. Ese tipo de cosas son extraordinarias.

De lo otro ya se ha hablado mucho, ya lo sabemos. Lo que queríamos era precisamente lo contrario: contar que fueron mujeres que, a pesar de todo, fueron capaces de encontrar espacios de felicidad.

Nos lo decía Generosa, una de las que siguen vivas. Fue gracioso porque Nieves y yo nos acercábamos a ella todas compungidas y nos decía que lo había pasado pipa en su vida, que había sido muy feliz y que todavía lo era. Claro, no es el relato que te esperas. Por eso también queríamos introducir ese contrapunto.

El libro está escrito en jabla porruana. ¿Por qué decidieron contar estas historias en la lengua que se habla en Porrúa?

Cuando surgió la historia, yo le dije a Nieves, que lógicamente se dedica profesionalmente a la ilustración: "Oye, yo te cedo los textos para que tú hagas las ilustraciones".

Pero yo los fui escribiendo de una manera un poco improvisada, como Dios me dio a entender. Es verdad que no me imagino a mi güela diciendo: "¿Quieres unos pasteles?". Ella decía: "¿Qué es pasteles?". Así que los propios recuerdos y testimonios que me llevaban a escribirlos estaban en la jabla porruana, como decimos nosotras.

Luego es verdad que necesitamos la ayuda de Firmu y de Adrián, que aparecen en los agradecimientos del libro, para que nos fueran corrigiendo y dieran a los textos todo el rigor que ellos tienen y nosotras no. Pero sí, claro, no nos imaginábamos a estas mujeres contando sus historias o viviendo sus vidas de otra manera que no fuera como hablamos en Porrúa, en la parte oriental y en jabla porruana.

Cartel de presentación de La Partida | Cedida

Después de este primer libro, ¿se plantéan continuar el proyecto y recoger también las historias de otros vecinos, quizá de los hombres de esas generaciones?

Es verdad que yo me quedé con ganas de mucho más. Porque, bueno, tú eres periodista, compartimos profesión, y la curiosidad nos puede. Después de todo lo que he descubierto, ahora me arrepiento de no haber hecho capítulos de ocho páginas cada uno. Hay tanto que hemos tenido que dejar fuera, también por la incertidumbre de no saber cómo iba a funcionar el proyecto.

Así que sí, nos hemos quedado con ganas de más y nos parece injusto que haya gente con vidas igualmente extraordinarias que se haya quedado fuera. Es verdad que las dos tenemos ocupaciones que nos llevan mucho tiempo y que son nuestras actividades principales. Esto lo hicimos un poco al margen de ellas.

Y en la baja maternal, eso es. Entonces, como no tenemos previsto dedicarle tiempo a corto plazo, intentaremos hacerlo a ratitos, que al final es como conseguimos terminarlo: robándole horas al sueño. Pero creo que a las dos nos apetece mucho seguir reconociendo a mujeres.

Ya digo que, en mi caso, lo hice de forma completamente desinteresada, y Nieves prácticamente también, porque nos apetecía muchísimo ofrecerles esto a las mujeres, a nuestras güelas y a las güelas de los demás.

Pero no cerramos ni mucho menos la puerta, porque ya te digo que el cariño que estoy recibiendo estos días hace que merezca la pena todo el esfuerzo.

El proyecto ha contado con algunos apoyos y, además del libro, habéis grabado testimonios en formato audiovisual. ¿Qué trabajo hay detrás de esta iniciativa?

Nieves solicitó el apoyo del Ayuntamiento de Llanes y del grupo de acción local Leader. Porque hay que pensar que estamos hablando del libro, pero el proyecto también fue más amplio. Quisimos aprovechar que todavía teníamos a algunas de estas mujeres vivas para grabar un videopódcast y recoger algunos testimonios de las nietas, de manera que también quedaran en formato audiovisual.

Ya veremos si lo presentamos o lo compartimos directamente, qué hacemos con ello.

Efectivamente, Nieves tuvo que solicitar apoyo y, ya que estoy haciendo yo la entrevista, estoy segura de que quiere trasladar su agradecimiento a las entidades que apoyaron el proyecto y al Yacín, que nos cedió el espacio para hacerlo.

Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos están escuchando y todavía tienen cerca a sus güelas?

Me gustaría añadir algo, Almudena. Y esto juega en contra nuestra, pero quiero decirle a la gente que nos esté escuchando que no hace falta esperar a que nadie venga a proponerte recoger tu testimonio para volver a juntarnos y preguntarles a nuestras güelas, a quienes todavía las tengan cerca, por sus vidas. Vamos a descubrir cosas maravillosas.

No hay que esperar a este proyecto. Como te decía hace un momento, ahora vemos que en Porrúa se ha generado un movimiento chulísimo y que la gente está volviendo a reunirse. A ver, vamos a ponerlo todo en contexto, pero quiero decir que, de repente, es como: "¡Jolín, cuando nos juntábamos en la viga a charlar! ¡Cuando nos sentábamos en el murau!". Pues eso se puede seguir haciendo.

Aprovechemos mientras podemos, porque ahora parece que todo está volviendo, que nos estamos volviendo a mirar unos a otros y que se nos está pasando el boom de las redes sociales. Volvemos a mirarnos y a hablar cara a cara.

Creo que quien pueda hacer esto no debe esperar a que Nieves y yo vayamos a picar a su puerta, porque luego es tarde.