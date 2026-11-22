Llevados por un derrotismo injustificable, con frecuencia caemos en el desánimo creyendo que hay adversidades de las que Ourense no se recuperará. Sin embargo, hay lugar para la esperanza cuando, como es nuestro caso, se es constante, disciplinado y se fijan como metas objetivos realizables. Llegó la Xunta con el mazo y dijo que el Plan de Urbanismo de la capital no había por dónde cogerlo, que tenía pifias evidentes, incompatibles con la lógica administrativa y que por lo tanto había que pasar la goma de borrar y enviar el documento de nuevo a ver si merece el aprobado. Es ante ese infortunio donde se fajan los líderes, se forjan los pastores de las manadas o los flautistas de Hamelín. Luchando pese a la contrariedad, doblándole el pulso a la injusticia que se ceba con los débiles. Es ahí y no en las fiestas, los saraos y las pitanzas donde está siempre el gobierno de la ciudad y su enflautador en el Parlamento de Galicia. Brazos en jarra, como Superman de barrio, reclamó el fin de los agravios con la ciudad y acusó a la Xunta de maniobra torticera, reteniendo el plan de urbanismo para que no se apruebe en pleno antes de las elecciones municipales de mayo del 2027. Ya, embalado, denunció discriminación porque la administración gallega no construye vivienda pública, tan necesaria como es. El zasca recibido fue sonoro: resulta que el Concello de Ourense tardó una semana en abrir la notificación, la institución local carece de parcelas para ceder a la Xunta y que levante los urgentes equipamientos, y la memoria económica anexa al documento tenía precios de hace trece años. Todo esto sucede mientras está vigente un plan de urbanismo de hace 40 años, lo que sitúa a la ciudad en el puesto que se gana a pulso por su desidia e impericia. Desde entonces han pasado once alcaldes. Esta es otra ourensanada de libro: se aprobó un planeamiento en el año 2003 cuyas chapuzas tumbó la justicia mediante sentencia firme del Tribunal Supremo en el 2011. Han pasado quince años desde este fallo, cuatro mandatos, cuatro regidores desde la resolución y aún no hay líneas maestras para la ciudad del futuro. Un plan de urbanismo es mucho más que la delimitación de dónde se construye y en cuántas alturas. Sé que esto es muy aburrido, que escapa al interés de la mayoría, pero habrá que decidir dónde se quiere vivir los próximos años, qué servicios, dotaciones y sistemas generales se incorporan, así como el dinero disponible para que todo sea viable. Las ciudades del entorno piensan en cómo van a crecer las próximas décadas, pero Ourense decrece hasta 1986, fecha de aprobación del planeamiento vigente. Pero, reitero, no está todo perdido, con el vetusto PXOM actual se pueden mantener fiestas y verbenas, y el alcalde podrá subirse a los palcos de las orquestas lo mismo a animar a la gente que a denunciar que Ourense está "discriminada" por los demás, nunca por su incapacidad para hacerse respetar.

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Cuando crece la maleza social

Y el casco histórico se rige por su propio plan de urbanismo que data del año 1996, con sus canas y primeros achaques. A salvo de notables esfuerzos de la iniciativa privada, frecuentemente inasequible a las trabas municipales, el lugar donde casi todo nació luce hoy el céreo aspecto de la belleza crepuscular de una cariátide. Tres décadas después el plan de intervención en el santo y seña de la capital sigue esperando una renovación como la del DNI. El Concello, que debería estar ya manos a la obra con la revitalización, está esperando a echarle la culpa a no se sabe muy bien quién. Salvo muy contadas excepciones, este enclave urbano envejece sin remedio y no se oye el bullicio de los niños, tampoco se han incorporado nuevos servicios y las dotaciones son justitas. La zona cero de la ciudad se queda para territorio de apartamentos turísticos y lugares de hostelería, por muy respetable que sea su actividad. Más allá de estas reflexiones, por supuesto opinables, traten de objetivar otra cuestión vital: ¿cuándo fue la última vez que han tenido conocimiento de una iniciativa pública de relieve, sobre todo municipal, capaz de revertir una claudicación sin remedio de este bello lugar? Mientras, como tierra abandonada, aparece la maleza social. En los últimos años las noticias que proceden del lugar aparcan en la crónica de sucesos, que rima son excesos. Peleas los fines de semana, delincuencia empujada por la ingesta excesiva de alcohol y otras sustancias, ruidos molestos o basura sin control están encontrando abono orgánico en el lugar. Sin ir más lejos, esta semana se ha juzgado el asesinato de Amín, que celebraba su 21 cumpleaños en la madrugada del 29 de noviembre del 2024 en la rúa Pizarro, de las más frecuentadas. El periódico ya ha interiorizado en sus textos que la muerte violenta se produjo "en Vinos", una marca cruel. Casi mejor que esas evocaciones y sus letales consecuencias quedasen solo en el argumento de la novela A Esmorga, de Eduardo Blanco Amor, pero temo que no será así.

Fiestas y verbenas quedan a salvo

La ciudad corre el riesgo de quedar para gestionar su biomasa y dar permiso para las quemas, como las parcelas de la aldea. Que la Xunta le diga al Concello que en el plan de urbanismo que pretende aprobar no están delimitados los ámbitos del casco histórico y As Burgas, que no se protegen los bienes culturales, que el patrimonio está insuficientemente preservado o que no quedan bien señaladas las zonas verdes revela el grado de eficacia del oficial al mando y sus comandos de destrucción masiva. Pero, como ya apuntamos al principio, no está todo perdido. Nada objeta la Xunta sobre la apuesta en torno a fiestas y verbenas como mejor plan de urbanismo. Pues dale, bro!

Sí hay más preguntas, señoría - ¿Hay alguien capaz en el PP ourensano de embridar ciertas soflamas electorales que causan sonrojo? - ¿Qué imagen da la candidata número uno al Congreso, presa de la ansiedad, diciendo que quien vota a Vox lo hace en realidad a Pedro Sánchez? - ¿Es creíble culpar únicamente a este Gobierno del histórico subdesarrollo de Ourense?

Mira tú | ¿Un socio del Barça se pasará al Madrid?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la mediadora del cara a cara, María Casado y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó. | Europa Press

Mira tú la de opiniones que dan como ganador a Feijoo en el debate con Sánchez. Es difícil la ecuanimidad en la política, como en el fútbol. Negará siempre el del Madrid que el Barça ha jugado mejor, y viceversa. Lo mismo cuando se disputa el voto y el poder que otorga. Mucho suponer que haya trasvase de sufragios de socialistas a populares, mucha ingenuidad que el del Madrid se haga socio del Barça. Cierto que Feijoo, como buen estudiante que fue, aprobó una reválida que casi siempre se le atragantaba. El todavía Presidente distó mucho de ese tipo lenguaraz con actitudes incluso chulescas con las que se maneja en sus apariciones públicas. Pero ganar un debate no es ganar las elecciones, pese a que esto sea una perogrullada. Tampoco perderlo empuja a ir a la oposición, aunque ayude. Cuidado con la euforia, cuidado con las reacciones del león supuestamente herido. Mira tú.