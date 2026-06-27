Hasta en ese lugar donde el barrio parece quedar muy atrás y donde crees que nadie te conoce es más que probable que te encuentres con un vecino, como saben los ourensanos que ya estarán empezando a colonizar Baiona o los lucenses que tienen A Coruña como segunda residencia. Si no es en una playa nudista, el sofoco es menor.

“Como me crié en Monte Alto me acostumbré a que si hablas de alguien, tienes que hacerlo en bajito porque puedes tener a la tía o a la prima escuchando en la ventana”, soltó un día la cativa para reprochar con sutileza las medidas del traje que le estábamos tomando a un conocido. Como si su padre se hubiese criado en El Bronx, pero hay que darle la razón en diferido. El chófer de anécdotas tuvo que pasar por O Grove y acabó comiendo en Sanxenxo en la mesa de al lado de los padres del leído comerciante coruñés. Por una razón o por otra cae en el folio de cada día.

Los padres suelen pasar una semana por la comarca de O Salnés antes del esperado agobio de julio y agosto que llena la caja para tirar el resto del año. Ayer al mediodía incluso se podía estacionar a pocos metros de la playa de Silgar sin el estacazo del aparcamiento privado. Regresan el miércoles antes de los primeros atascos y antes de pagar ocho euros por tres horas de parking.

La hostelería en Galicia, y en todos partes, atiende con mejor cara desde que la emigración despacha la barra. Y está por demostrar que servicio sea más lento, como achacan los que añoran al camareta malhumorado que trataba a la clientela a palos. La impresión personal es que los chavales, también los de aquí son cada vez más educados en contra de lo que se cacarea. El recepcionista del hotel recibe con una amplia sonrisa y al ofrecer información de la zona confiesa con orgullo ser de O Grove. “Tengo claro que de aquí no me quiero mover”, suelta mientras señala la Illa de Arousa. “He estudiado y trabajado fuera, pero no hay nada como esto”. En el curso 2023-2024 de Galicia salieron casi 9.000 universitarios y 4.200 fueron acogidos, según los últimos datos del Ministerio de Universidades. La cuenta es negativa y hay riesgo de que no vuelvan. También la prueba de que esta esquina es una suerte para vivir.