Una pequeña localidad del occidente asturiano quiere convertir la gratitud en una oportunidad de futuro. Y lo ha hecho poniendo en marcha el proyecto "Volver a Boal", una iniciativa impulsada por Foro Boal 3.000 que pretende facilitar el retorno y el asentamiento en el concejo de descendientes de emigrantes asturianos residentes en Cuba.

La propuesta nace de una reflexión sobre la relación que históricamente ha unido a Boal con la emigración y, especialmente, del espíritu de solidaridad que durante décadas mostraron los emigrantes asturianos, que emigraron a Cuba, tuvieron con su tierra de origen. Ante la complicada situación que atraviesa Cuba y el creciente interés de jóvenes y familias por trasladarse a España, sus impulsores consideraron que había llegado el momento de ofrecer a los descendientes de emigrantes la posibilidad de regresar a la tierra de sus antepasados.

El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Boal, que ha puesto a disposición una vivienda de titularidad municipal para facilitar la instalación de una familia. El inmueble necesita algunos trabajos de acondicionamiento, principalmente de pintura y pequeñas reparaciones, con el objetivo de que pueda estar en condiciones de habitabilidad a comienzos del próximo año.

Sin embarbo, la iniciativa pretende ir más allá de una solución habitacional. El Foro Boal quieren que estas personas encuentren en el municipio un lugar donde empiezar una nueva vida, integrarse en la comunidad y contribuir a revitalizar un concejo rural afectado, como tantos otros, por el envejecimiento y la pérdida de población.

Una historia de emigración y solidaridad con Cuba

La elección de Cuba no es casual. La relación entre Boal y la isla caribeña forma parte de la memoria colectiva del concejo. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, numerosos vecinos cruzaron el Atlántico huyendo de la miseria y en busca de oportunidades, especialmente rumbo a La Habana. Muchos de ellos mantuvieron una estrecha vinculación con su tierra y promovieron iniciativas para mejorar las condiciones de vida de quienes habían quedado en Asturias.

Uno de los ejemplos más destacados de la solidaridad de la emigracion fue la Sociedad de Instrucción Naturales del Concejo de Boal, fundada en La Habana en 1911 por emigrantes boaleses. La entidad desempeñó una importante labor educativa y social, financiando la construcción de escuelas rurales y otros equipamientos educativos en el concejo.

Ese legado sigue presente en el patrimonio local, en las construcciones indianas y en espacios como el Centro de Interpretación de la Emigración e Instrucción Pública, que recuerda la contribución de aquellos emigrantes al desarrollo de Boal.

"Volven os americanos" el festival que rinde homenaje a su legado indiano

Por si esto fuera poco, Boal cruza el Atlántico sin salir de Asturias cada mes de julio con "Volven os americanos", un festival indiano que transforma el concejo en un homenaje vivo a su memoria emigrante.

Lejos de limitarse a una simple recreación estética de época, el festival , que celebró su novena edición en julio de este año, reivindica el impacto social, educativo y arquitectónico que dejaron miles de vecinos que partieron hacia América, principalmente a Cuba, entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Durante varias jornadas, las calles del municipio del occidente asturiano retroceden cien años al compás de habaneras, son cubano y el desfile de los emblemáticos "haigas", aquellos automóviles americanos de gran tamaño que simbolizaban el éxito de quienes regresaban. Vecinos y visitantes ataviados de blanco, con sombreros de ala ancha, pamelas y perlas, recorren la llamada Milla Indiana junto a edificios financiados desde ultramar, como las históricas Escuelas Graduadas. La programación combina la fiesta popular y las comidas de hermandad con ciclos de cine, teatro, presentaciones literarias, conferencias históricas y visitas guiadas que mantienen intacto el vínculo entre ambas orillas.

Ahora, con "Volver a Boal", el Foro y el Ayuntamiento quieren dar continuidad a esa historia atravesada desde la solidaridad, pero invirtiendo el sentido del viaje: si generaciones de asturianos encontraron en Cuba una oportunidad para construir su futuro, ahora el concejo quiere abrir sus puertas a quienes, décadas después, desean recuperar sus raíces y encontrar una nueva oportunidad en la tierra de sus antepasados.