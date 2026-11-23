En el siglo de Oro se burlaban de las mujeres que leían llamándolas despectivamente marisabidillas. La búsqueda del descrédito no era nada nuevo entonces y ahora tampoco es nada viejo. Nos dijeron amargadas buscando desprestigiar la lucha por el sufragio femenino, dibujando a las activistas como mujeres sin atractivo y frustradas por no estar casadas. Fuimos histéricas o locas, ingresos en psiquiátricos incluidos solo con el aval de la firma del hombre (marido, padre o hermano), buscando borrar las ideas propias alegando supuestos desequilibrios nerviosos.

Nos condenaron por brujas al desafiar las normas establecidas. Nos llaman feminazis para deslegitimarnos, contraponiendo dos términos incompatibles, porque los derechos humanos y la igualdad solo se defienden de un lado.

Nos han gritado verduleras por defender nuestros intereses. Nos etiquetaron como mantenidas por no tener ingresos propios al tiempo que se nos prohibía salir del hogar para trabajar. Nos ridiculizan como locas de los gatos si prescindimos de maridos e hijos. Se ríen llamándonos Marujas, ahora Charos, para menospreciarnos.

Apodos todos que persiguen la burla y la caricaturización para denigrar a las que alzan su voz reclamando derechos legítimos. Sin hablar de las crueles represiones. Curiosamente, el ataque se centra casi siempre en un físico supuestamente falto de atractivo con el que creen nos harán sentir fracasadas y solas por no ser lo que quieren que seamos. Ninguno ofrece argumentos contra las ideas.

Pero aquí estamos, logrando derechos y alcanzando cimas. Aunque nos siguen matando, acosando, amenazando, violando, insultando, señalando e intentando callarnos. Por eso no puede haber pasos hacia atrás.

El miércoles es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Confieso que me genera desasosiego. Demasiadas actividades que desvían la mirada de lo importante: educar contra esas violencias y sus consecuencias y exigir medidas eficaces que nos protejan y nos permitan crecer en igualdad en una sociedad que, solo así, será mejor para todos. Abundantes discursos vacíos plagados de un paternalismo impostado que olvida que somos adultas capaces, sin necesidad de falsos héroes protectores.

El día siguiente todo seguirá igual. Las voces que lamentan las vidas destruidas de hombres, no por las condenas de sus delitos, si no por las malas mujeres que los han señalado se mantendrán fuertes. Se repetirá la falsedad de las incontables falsas denuncias. Seguirá cuestionándose el comportamiento de las víctimas. Continuarán por las redes videos degradantes de mujeres sin que casi nadie se atreva a parar la cadena. Persistirá la persecución a nuestro derecho a decidir libremente sobre nuestro cuerpo y se repetirá hasta la saciedad la negación de la violencia machista. Urge volver a poner el foco sobre la realidad y los datos, con todas las manos posibles ayudando, aislando a las que quieren manipularlo. Se nos va la vida y el futuro en ello.