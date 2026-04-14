Pilar Díaz González: “Queremos ofrecer una alternativa real y participativa para la ciudadanía española en el exterior”

La lista 2 "Ciudadanía Primero" se presenta a las elecciones del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires con el objetivo de consolidar derechos, mejorar los servicios consulares y reforzar la participación de la colectividad española en el exterior. Encabezada por Pilar Díaz González, la candidatura reúne perfiles diversos con experiencia en el ámbito asociativo e institucional y apuesta por una línea de trabajo independiente, centrada en dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos. En esta entrevista, la candidata detalla las esencia de su proyecto, el balance de su etapa en el CRE y los retos que afronta la comunidad española en Argentina.

¿Qué les ha llevado a presentar la lista “Ciudadanía Primero” en estas elecciones al Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires?

Una de las principales razones que nos ha llevado a presentar la lista Ciudadanía Primero es la necesidad de ofrecer a la colectividad una alternativa real: un equipo de trabajo conformado por personas con diversas experiencias, miradas y trayectorias

Se trata de una lista heterogénea, tanto en edades como en intereses y ámbitos de pertenencia, que busca consolidar los derechos ya conquistados, luchar por aquellos que aún están pendientes y, sobre todo, escuchar todas las voces de la comunidad Queremos construir una opción participativa, abierta y con vocación de implementar propuestas concretas.

Ciudadanía Primero | Ciudadanía Primero

¿Qué diferencia a su candidatura del resto de listas que concurren a estos comicios?

Principalmente, que no respondemos a ningún aparato político El Consejo de Residentes Españoles es un órgano consultivo y de asesoramiento, y creemos que no debe ser utilizado como herramienta partidaria

Nuestro enfoque está puesto en la defensa de los derechos de la comunidad española en el exterior, generando además un espacio abierto donde puedan incorporarse nuevas ideas, proyectos e inquietudes de la colectividad

¿Qué balance hace de su trabajo previo como miembro del CRE y qué cree que queda pendiente?

El balance de estos cuatro años es positivo en términos de trabajo y propuestas presentadas El CRE está compuesto por quince representantes, y su funcionamiento se basa en el debate y la votación, por lo que muchas veces avanzar depende de consensos

Desde nuestro espacio hemos impulsado distintas iniciativas Por ejemplo, solicitamos que se priorice la situación de Buenos Aires en el marco de la Ley de Memoria Democrática, debido a la enorme cantidad de solicitudes de nacionalidad.

Sin embargo, aún quedan temas pendientes. La falta de representación titular en el Consejo General limita la capacidad de incidencia, por lo que aspiramos a fortalecer esa posición para avanzar en cuestiones clave, muchas de las cuales ya forman parte de nuestro programa de trabajo para el próximo período.

Su lista reúne perfiles muy diversos ¿Qué peso tienen los integrantes y qué aportan figuras como Juan Manuel de Hoz o Pablo Marnotes?

Efectivamente, nuestra lista se caracteriza por la diversidad y la experiencia de sus integrantes. En el caso de Juan Manuel de Hoz, cuenta con más de 14 años de trabajo en la defensa del derecho a la nacionalidad a través del espacio CEDU, habiendo contribuido activamente a la incorporación de la Disposición Adicional Octava en la Ley de Memoria Democrática Además, continúa asesorando a la colectividad para facilitar el acceso a la ciudadanía

Por su parte, Pablo Marnotes aporta una amplia trayectoria como dirigente dentro de la colectividad, con experiencia en asociaciones y en la Federación de Sociedades Españolas Su mirada y conocimiento del entramado institucional resultan fundamentales

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Nuestras propuestas están centradas en la ampliación de derechos, la mejora en la calidad de los servicios consulares y el fortalecimiento del vínculo entre España y su comunidad en el exterior. Entre los ejes principales se encuentran: acompañar y garantizar el acceso a la nacionalidad; mejorar la atención consular; impulsar recursos y herramientas para agilizar trámites; promover la integración cultural, social y laboral o fortalecer la participación de la colectividad.

La candidata de Ciudadanía Primero, Pilar Díaz González | Ciudadanía Primero

¿Cómo valoran el impacto de la Ley de Memoria Democrática en los españoles en Argentina?

El impacto ha sido enorme. La Ley permitió que cientos de miles de personas puedan iniciar el trámite para obtener la ciudadanía española, convirtiendo a Argentina y particularmente a Buenos Aires en uno de los principales focos a nivel mundial

Se trata de una reparación histórica muy importante No obstante, también plantea desafíos la necesidad de garantizar que todos puedan acceder efectivamente al derecho sin obstáculos, evitando que futuras modificaciones legales limiten ese acceso

Esta nueva ciudadanía representa una gran oportunidad para fortalecer los lazos con España desde lo cultural, lo laboral y lo social

La mejora de la atención consular es una demanda habitual ¿Qué soluciones concretas plantean?

Nuestro compromiso es insistir en la necesidad de dotar a los consulados de más recurso. Por eso proponemos:mayor inversión en recursos humanos; mejora de las herramientas informáticas; ampliación de la infraestructura consular; evaluación de la apertura de nuevos consulados. El objetivo es claro agilizar los trámites, especialmente los vinculados a la nacionalidad, y dar respuesta a una demanda creciente

¿Qué mensaje trasladaría a los españoles en Buenos Aires de cara a las elecciones del 10 de mayo?

El mensaje es que participen, que se acerquen a votar el 10 de mayo, porque el CRE es una de las pocas herramientas institucionales que tiene la comunidad en el exterior para hacer oír su voz

Como lista 2, creemos que tenemos mucho para aportar, pero más allá de eso, lo importante es involucrarse Invitamos a todos a concurrir con la documentación que tengan DNI argentino, pasaporte español o DNI español y ser parte de este proceso

Necesitamos una participación activa para construir un CRE más fuerte, representativo y comprometido con el bienestar de todos los españoles en Buenos Aires