La plataforma "Por Más Derechos" denuncia el posible "desahucio" de 167 residentes del Hogar Español de Buenos Aires

La amenaza de desaparición del Hogar Español Elías Romero, en Temperley, con más de un siglo de historia, y el posible desalojo de 167 personas mayores, muchas de ellas descendientes de españoles, han llevado a la plataforma ciudadana "Diáspora Española Por Más Derechos, Memoria Democrática" y a sus representantes en los CRE a reclamar una respuesta institucional ante la situación que atraviesa la residencia.

Para la plataforma, el caso no se limita al procedimiento de quiebra que afecta a la institución. La organización considera que lo que está en juego es también la continuidad de un espacio vinculado durante décadas a la emigración española en Argentina y la situación de las personas mayores que actualmente residen en él.

En un comunicado, la plataforma centra parte de sus demandas en el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, al que reclama que utilice su función de representación para trasladar la situación a las instituciones españolas y favorecer contactos con las autoridades argentinas.

La organización recuerda que el CRE no dispone de fondos propios ni tiene competencias para intervenir en el procedimiento judicial, pero sostiene que puede actuar como interlocutor ante el Consulado General de España, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y otros organismos.

Entre las medidas que plantea figura solicitar al Gobierno español que estudie posibles fondos extraordinarios de auxilio o ayudas de emergencia destinados a atender la situación de los residentes y contribuir a encontrar una solución para la continuidad del centro.

La plataforma también señala como una posible vía la participación de entidades de la colectividad, fundaciones, mutuales y organismos públicos en la subasta judicial. Según recoge su comunicado, el juzgado que tramita la quiebra ha establecido prioridad para la oferta que garantice la continuidad de la actividad geriátrica durante un mínimo de cinco años.

A partir de esta condición, la organización considera que el CRE podría facilitar contactos con posibles interesados en presentar una propuesta que permita mantener la residencia y evitar que sus habitantes tengan que abandonar el lugar sin una alternativa asistencial adecuada.

Una usuaria del Hogar Español | Plataforma "Por mas Derechos"

Una mesa entre España y Argentina

La plataforma reclama además al Gobierno español que promueva una mesa de trabajo con las autoridades argentinas y el PAMI para analizar la situación del Hogar Elías Romero. Su propuesta contempla estudiar fórmulas de gestión en las que puedan participar administraciones públicas, instituciones de la colectividad española, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.También plantea la creación de un programa específico de protección social para españoles mayores residentes en el exterior y personas vinculadas a la emigración que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

En el caso del Hogar Elías Romero, la plataforma pide que cualquier intervención tenga como prioridad la situación de las 167 personas que viven actualmente en el centro y que se respeten las competencias de la Justicia argentina durante el proceso.Junto a la dimensión asistencial, el comunicado llama la atención sobre el valor histórico del complejo. La organización considera que sus edificios, pabellones y jardines forman parte de la historia de la emigración española en Argentina y propone estudiar su posible reconocimiento patrimonial.

Para la plataforma, la eventual protección del conjunto debería ser compatible con el mantenimiento de su función residencial y asistencial, evitando que una actuación sobre el patrimonio termine provocando el traslado de las personas mayores que viven en él.

La organización reclama finalmente al CRE de Buenos Aires una mayor implicación institucional y que traslade la situación a los organismos españoles y argentinos correspondientes. A su juicio, el futuro del Hogar Español Elías Romero plantea también la necesidad de revisar qué mecanismos existen para atender a las personas mayores de la emigración y para sostener las instituciones creadas por las comunidades españolas en el exterior.