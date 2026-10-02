La plataforma "Diáspora Española Por Más Derechos" respalda al CGCEE y reclama garantías para la ciudadanía en el exterior

La plataforma ciudadana "Diáspora Española Por Más Derechos Memoria Democrática" y representantes de los Consejos de Residentes Españoles (CRE) de distintas demarcaciones consulares han manifestado su respaldo al escrito remitido por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) a la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 24 de septiembre.

En un comunicado fechado el 29 de septiembre, la plataforma expresa su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, están teniendo las recientes actuaciones judiciales relacionadas con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, especialmente para los descendientes de españoles que se encuentran tramitando la recuperación o adquisición de la nacionalidad española.

La organización considera que la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022 supone una vía de reparación histórica para determinados descendientes de españoles y reclama que se garantice la seguridad jurídica durante la tramitación de estos procedimientos.

En este sentido, la plataforma insta a las instituciones del Estado a establecer canales de diálogo y políticas que permitan garantizar seguridad jurídica, criterios unificados y protección de derechos para la ciudadanía española residente en el exterior.

Apoyo al CGCEE en materia electoral

El comunicado incorpora también el respaldo de los CRE firmantes al escrito presentado por el CGCEE ante la Junta Electoral Central en relación con el ejercicio del derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero.

Entre las cuestiones defendidas figura la necesidad de garantizar el principio de igualdad en el ejercicio del derecho de voto, con independencia del lugar de residencia del ciudadano español.

Los CRE muestran asimismo su preocupación por las diferencias que puedan producirse en el ejercicio del sufragio como consecuencia de medidas cautelares, procedimientos administrativos o dificultades relacionadas con el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El documento reclama que cualquier actuación relacionada con el censo exterior y con los procedimientos de certificación consular se desarrolle con transparencia, objetividad y seguridad jurídica, evitando que ciudadanos españoles puedan verse privados de ejercer su derecho al voto por falta de información o por dificultades administrativas.

Los representantes de los CRE reivindican además el papel de la ciudadanía española residente en el exterior como parte de la comunidad política española y manifiestan su disposición a colaborar con el CGCEE y con las instituciones competentes aportando información y experiencia sobre el funcionamiento del censo exterior.

Una plataforma con presencia en distintos países

La plataforma ‘Diáspora Española Por Más Derechos Memoria Democrática’ está integrada por distintas asociaciones y colectivos vinculados a la emigración y a la ciudadanía española en el exterior, con presencia en varios países de Latinoamérica y Europa.

Entre las organizaciones mencionadas en el comunicado figuran la Asociación Civil Plataforma Ciudadana Diáspora Española Por Más Derechos, Memoria Democrática; Refugio Inmigrante; Mundo Hispano por la Paz; Podemos Argentina; Podemos Ecuador-Perú; Podemos Venezuela; Podemos Colombia; Podemos República Dominicana; Red de Círculos Podemos América; Foro por la Memoria Argentina; Centro Manchego de Rosario; Refugio Humano Internacional y colectivos de españoles de Córdoba, Tucumán e Izquierda Confederal.

El comunicado está suscrito por el presidente de la plataforma, Hugo Castro Fau, junto a representantes y responsables territoriales y de comunicación de la organización.

La plataforma cierra su posicionamiento reivindicando “justicia histórica, diálogo y respeto a la España en el exterior”, al tiempo que reclama que las instituciones mantengan abiertos los canales de participación con los órganos representativos de la ciudadanía española residente fuera del país.