El plazo para votar en urna desde el exterior en las elecciones de Castilla y León finaliza este jueves

Los candidatos de VOX, PP y PSOE a las elecciones de Castilla y León

El calendario electoral de las Elecciones a las Cortes de Castilla y León entra en su fase final con el cierre de los distintos plazos para ejercer el voto anticipado, tanto por correo en España como desde el extranjero.

En territorio nacional, los ciudadanos que optaron por el voto por correo pudieron solicitarlo hasta el 5 de marzo. Una vez recibida la documentación electoral, el plazo para depositar el sobre con el voto en las oficinas de Correos concluye el miércoles 11 de marzo.

En el caso de los españoles residentes permanentes en el extranjero —inscritos en el censo electoral de residentes ausentes— el procedimiento ha incluido dos envíos. El primero comenzó el 7 de febrero con la documentación electoral y el segundo a partir del 18 de febrero con las papeletas, que también han podido descargarse de forma telemática.

Estos electores podrán remitir su voto por correo a la oficina consular correspondiente hasta el 10 de marzo o depositarlo directamente en la urna habilitada en el consulado entre el 7 y el 12 de marzo.

Por su parte, los residentes temporales en el extranjero debían solicitar previamente el voto en su oficina consular antes del 14 de febrero. Tras recibir la documentación electoral en su domicilio, tienen de plazo hasta el 11 de marzo para enviar su voto por correo.

Con el cierre de estos plazos se completa el proceso de voto anticipado en las elecciones autonómicas, que decidirán la composición de las Cortes de Castilla y León para la próxima legislatura.