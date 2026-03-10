La elección de nuevo Líder Supremo tensiona más la guerra de Irán

Lo advirtió Trump hace pocos días; se creía con derecho a influir en la elección del nuevo Líder Supremo de Irán, al sustituto de Ali Jamanei, que dirigió con mano férrea el país durante las últimas décadas.

Trump se temía que fuera elegido su hijo Mojtaba, al que llamaban el minilíder Supremo por razones obvias: clérigo del ala dura de los ayatollahs, defensor a ultranza de la Guardia Revolucionaria y de sus milicias paramilitares creadas por Jomeini, las Basij. Según un portavoz del ejército israelí, tanto Israel como Estados Unidos tenían intención de aniquilar a Mojtaba en el atentado que costó la vida a Ali Jamenei y a parte de su familia y colaboradores que compartían el mismo refugio. Pero Mojtaba no estaba ese día con su padre.

Era sin embargo el nombre que señalaban todos los servicios de información como el seguro elegido por El Consejo de 88 ayatollahs que debían proceder a designar un sucesor tras la muerte del anterior Líder Supremo. De hecho lo fue, casi de inmediato, en una reunión de urgencia, pero el Consejo de ayatollahs guardó el secreto durante unos días para organizar la operación de seguridad que garantice su vida durante estas fechas en las que Irán está siendo atacada por Estados Unidos e Israel. Un conflicto que amenaza con expandirse porque afecta ya a varios países árabes, incluidos los del Golfo, y pueden participar nuevas fuerzas europeas de miembros de la OTAN.

La elección de Mojtaba no augura nada bueno, está considerado un “halcón” y Trump muestra una especial dureza contra aquellos que le planta cara

Ha sido significativa la aparición en escena de China. Sorprendía el silencio de Jinping, porque China mantiene un fuerte vínculo con Irán, pero no se había pronunciado en estas dos semanas. Probablemente por cautela, hasta ver en qué derivaba la guerra y también a la espera de que se eligiese a un nuevo Líder Supremo. Lo ha hecho ahora a través de su ministro de Asuntos Exteriores, que ha pedido un alto el fuego y ha explicado que China busca la necesaria estabilidad en Oriente Medio y se ofrece como posible mediador para alcanzarla.

La elección de Mojtaba no augura nada bueno, está considerado un “halcón” y Trump muestra una especial dureza contra aquellos que le planta cara. Todo esto significa que disminuyen las esperanzas de que el conflicto se pueda superar a corto plazo. Es decir, se incrementarán las víctimas iraníes, también las del Líbano con los bombardeos de Israel y Estados Unidos para deshacerse de Hezbollah… y se incrementará hasta límites no previstos el precio del petróleo, que repercutirá directamente en la economía de millones de familias de todo el mundo, tanto de los países implicados directamente en la guerra como de los no implicados.

Se pronuncia con naturalidad el término Tercera Guerra, aunque se circunscribe a los países de la zona. Pero los analistas consideran impensable que los efectos económicos y políticos de esa contienda no perjudiquen también al resto del mundo. De momento, el cierre del estrecho de Ormuz, que impide el transporte internacional del petróleo, se considera ya una tragedia de consecuencias inimaginables.