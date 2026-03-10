Comer bien también se entrena

La Asociación de Entrenadores Afiador organizó recientemente una jornada formativa centrada en la nutrición aplicada al fútbol, impartida por el especialista en nutrición y entrenador nacional de fútbol Juanjo Vilachá. La actividad reunió a entrenadores y personas vinculadas al mundo del deporte con el objetivo de profundizar en un aspecto que, aunque muchas veces pasa desapercibido, tiene una influencia directa no solo en el rendimiento deportivo y en la salud de los futbolistas sino también en el bienestar de todas las personas.

Tal y como quedó patente durante el encuentro, la alimentación debe entenderse como una parte más del entrenamiento, al mismo nivel que la preparación física, la motivación o el descanso. Cada vez existe una mayor conciencia de que los hábitos alimentarios influyen de manera directa en la capacidad de los deportistas para entrenar, competir y recuperarse.

Durante la sesión se explicó que los nutrientes permiten al organismo obtener energía, mantener sus estructuras y regular numerosos procesos metabólicos. En este sentido, se distinguen los macronutrientes, principalmente hidratos de carbono, proteínas y grasas, y los micronutrientes, como vitaminas y minerales, todos ellos necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.

Uno de los aspectos destacados fue la importancia de los hidratos de carbono como principal fuente de energía para el deportista. Estos deben representar aproximadamente entre el 55 % y el 60 % de la ingesta energética total, ya que resultan fundamentales para mantener la intensidad del ejercicio y retrasar la aparición de la fatiga. Cereales, arroz, pasta, legumbres o patatas forman parte de los alimentos recomendados para cubrir estas necesidades energéticas.

Las proteínas también desempeñan un papel importante, especialmente en la reparación y desarrollo muscular. En el caso de los deportistas, su consumo recomendado puede situarse entre 1,2 y 2,2 gramos por kilogramo de peso corporal al día, dependiendo del nivel de actividad física. Carnes magras, pescado, huevos o productos lácteos constituyen algunas de las principales fuentes de proteínas de alto valor.

Otro de los aspectos abordados durante la jornada de Afiador fue la hidratación, considerada un elemento esencial para el rendimiento deportivo. El agua cumple funciones fundamentales como el transporte de nutrientes, la regulación de la temperatura corporal o la eliminación de desechos metabólicos. Una hidratación insuficiente puede provocar una disminución significativa del rendimiento e incluso aumentar el riesgo de lesiones.

Tal y como explicó Juanjo Vilachá durante la sesión, la sensación de sed no siempre es un indicador fiable de las necesidades de hidratación, ya que cuando aparece puede existir ya un cierto grado de deshidratación. Por este motivo, se recomienda ingerir líquidos de manera regular antes, durante y después del ejercicio así como tomar una pieza de fruta o algún tipo de suplemento en el descanso de la actividad deportiva.

La jornada también abordó algunas recomendaciones prácticas para el día de partido. Entre ellas, la conveniencia de realizar una comida ligera entre dos y tres horas antes de la competición, priorizando alimentos ricos en hidratos de carbono y evitando aquellos con alto contenido en grasas, que pueden dificultar la digestión y afectar al rendimiento, sobre todo en momentos en los que el sistema nervioso puede retardar el proceso.

Iniciativas como esta forman parte del compromiso de los entrenadores con la formación continua y con la promoción de hábitos saludables dentro del deporte. El conocimiento en áreas como la nutrición puede ayudar no solo a mejorar el rendimiento de los jugadores, sino también a prevenir lesiones y favorecer una práctica deportiva más saludable.

El encuentro dejó una idea clara entre los asistentes: cuidar la alimentación no es solo una cuestión de rendimiento, sino también de salud. Y, como ocurre con cualquier otro aspecto del deporte y de la vida, comer bien también se entrena.