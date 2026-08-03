El PP de Asturias reclama una asturianía “sin partidismos” y pide que todos los grupos de la Junta participen en el Congreso Mundial de Buenos Aires

El presidente del PP durante su participación en el Día del Emigrante de Allande

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha reivindicado en Allande una asturianía “que nos une a todos y que nunca se debería politizar” y ha reclamado al Gobierno del Principado que facilite la participación de todos los grupos parlamentarios de la Junta General en el próximo Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará en Buenos Aires.

Queipo ha realizado estas declaraciones durante su participación en el Día del Emigrante de Allande, una jornada que ha definido como “un día de fraternidad” y una oportunidad para reforzar los vínculos entre Asturias y las comunidades asturianas asentadas en Hispanoamérica.

En esta edición, el homenaje está dedicado a República Dominicana, país al que el dirigente popular se ha referido como “amigo y hermano” y cuya relación con el concejo de Allande ha destacado.

El presidente del PP asturiano ha defendido que los vínculos entre Asturias y la emigración permanecen vivos a través de las generaciones, tanto en las familias descendientes de emigrantes como en los centros asturianos y en las empresas impulsadas por sus descendientes.

“Cuando se reúne una familia descendiente de asturianos que tuvieron que emigrar, está Asturias. Y en los centros asturianos, cuando se reúnen, está Asturias”, ha señalado.

Una delegación política plural en Buenos Aires

A partir de esta idea de unidad, Queipo ha planteado que el próximo Congreso Mundial de Asturianía sea una oportunidad para proyectar una imagen de Asturias alejada de cualquier enfrentamiento partidista.

En este sentido, ha propuesto que, además de los representantes del Gobierno del Principado, sean invitados a Buenos Aires los distintos grupos parlamentarios de la Junta General.“Creo que sería un buen gesto para que no quepa ninguna duda de que la asturianía no se intenta manipular ni se intenta utilizar por ninguna parte”, ha afirmado.

A su juicio, una representación plural permitiría ofrecer “una imagen muy buena para Asturias y para todos los asturianos que nos están observando desde todos los rincones del planeta” y mostrar que la comunidad autónoma está unida en la celebración de los vínculos con su diáspora.

Queipo ha asegurado además que el PP participará en el Congreso Mundial de Asturianía si finalmente se produce esa invitación y ha defendido que la representación asturiana en Buenos Aires sea “lo más amplia posible”.

Allande reivindica sus vínculos con América

Durante el acto, la alcaldesa de Allande, Mariví López, ha puesto en valor la importancia de la emigración americana para el concejo y el significado de que República Dominicana sea el país protagonista de esta edición.“Para Pola de Allande la emigración a América es muy importante y este año está dedicada a República Dominicana”, ha señalado López, quien ha destacado los vínculos que mantienen numerosos vecinos del concejo con el país caribeño.

La regidora ha agradecido además la presencia de los descendientes de emigrantes que han regresado a Allande para participar en la celebración. “Estamos muy honrados con que ellos nos visiten y nos demuestren el cariño que tienen por Allande”, ha afirmado.