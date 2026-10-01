Los Premios Corripio Alonso celebran este viernes su primera edición en Villaviciosa

La Fundación Corripio Alonso celebrará este viernes, 2 de octubre, la primera edición de los Premios Corripio Alonso, una iniciativa destinada a reconocer la contribución al progreso de la sociedad asturiana desde ámbitos como la cultura, la investigación, la innovación, la comunicación, la acción social y el deporte.

La ceremonia tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en el Teatro Riera de Villaviciosa y contará con la participación del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y de la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Ana Vanessa Gutiérrez. El acto reunirá a las personas y entidades distinguidas en las cuatro categorías de esta primera edición, además de autoridades, representantes institucionales, asociaciones y miembros de los ámbitos social, cultural y empresarial de Asturias.

Cuatro premios para reconocer el talento y el compromiso

El Premio Corripio Alonso de las Letras, las Artes y la Conservación del Patrimonio Histórico será concedido ex aequo a Javier Díaz Fernández, «Javier de Arroes», y La Benéfica de Piloña.

El galardón reconoce dos formas diferentes de contribuir a la recuperación y conservación de la cultura asturiana. Por un lado, la trayectoria de Javier de Arroes en la documentación y registro del patrimonio cultural y, por otro, el trabajo de La Benéfica en la recuperación de un espacio rural mediante la actividad cultural, con especial arraigo territorial e impacto en la cohesión social.

El Premio Corripio Alonso de Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades recaerá en la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, en reconocimiento a su labor continuada de investigación y difusión del pensamiento humanista de la Ilustración y a su promoción de valores cívicos.La trayectoria de la fundación, desarrollada desde Asturias y con proyección en Europa y América, será reconocida en esta primera edición.

Por su parte, el Premio Corripio Alonso de Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica será para el profesor Luis Fernández-Vega Sanz, por una trayectoria vinculada al emprendimiento y la investigación científica, con proyección internacional y un marcado vínculo con Asturias.

Finalmente, el Premio Corripio Alonso al Bienestar Social y los Deportes distinguirá a la Asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana, por su trabajo desarrollado desde 1992 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.La entidad desarrolla servicios especializados destinados a favorecer la autonomía, el ocio y la integración en la comunidad, además de contar con una importante labor de voluntariado.