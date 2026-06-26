Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

Las autoridades venezolanas han elevado a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por el doble terremoto que sacudió el país, con magnitudes de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter.

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, ha informado de que el balance corresponde al cierre de la jornada del jueves y ha explicado que la mayoría de los heridos presentan lesiones leves, aunque también se han registrado casos moderados y graves que han requerido intervenciones quirúrgicas.

Alvarado ha señalado que alrededor de 235 personas llegaron a los centros sanitarios sin signos vitales o fallecieron a su llegada, y ha destacado que el estado de La Guaira es la zona donde se concentra el mayor número de víctimas.

Los hospitales de las áreas más afectadas se encuentran con una elevada ocupación, por lo que las autoridades han activado hospitales de campaña para reforzar la atención sanitaria y responder al aumento de pacientes.

Los terremotos han estado seguidos de al menos 30 réplicas que han afectado especialmente a los estados de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se situó el epicentro de los movimientos sísmicos.Ante la gravedad de la situación, el Gobierno venezolano ha declarado el estado de desastre mientras continúan las labores de rescate, atención a heridos y evaluación de los daños materiales.

Desde primera hora del jueves, Delcy Rodríguez informaba de numerosos derrumbes de edificios y de diversas infraestructuras en riesgo de colapso, principalmente en La Guaira, donde se ubica el aeropuerto internacional de Caracas, que tuvo que cerrar a causa de los daños.

Este estado se considera la zona más afectada, pero los temblores han provocado numerosos daños también en la capital venezolana y en los estados de Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Lara y Mérida.

Como medida de precaución, los sistemas de metro y ferrocarril han sido suspendidos y no habrá clase al menos lo que resta de semana, un periodo durante el cual también permanecerán suspendidas las actividades que no se consideren servicios esenciales. Además, se ha implementado un cierre temporal en el suministro de gas a los edificios.

Fondo para la reconstrucción

En este contexto, la presidenta ha anunciado la creación de un fondo para la reconstrucción dotado inicialmente con 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, se habilitará otra partida enfocada hacia la atención a las víctimas de este desastre natural.

Ante las consecuencias del terremoto, el mundo se está volcando para tratar de ayudar a Venezuela, comenzando por los países de Latinoamérica. Además, España ya fletaba la pasada madrugada un avión con 54 rescatistas para contribuir a localizar a los desaparecidos.