España envía a Venezuela un avión de la UME con 59 efectivos para apoyar las labores de rescate tras los terremotos

El avión con efectivos de la UM a punto de despegar

Un avión del Ministerio de Defensa español con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha despegado durante la madrugada de este viernes rumbo a Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados en el país.

El aparato, un A330 del Ejército del Aire, transporta a 59 efectivos de la UME, entre ellos especialistas de la unidad Urban Search and Rescue (USAR), un equipo de élite preparado para intervenir en escenarios de grandes catástrofes y rescatar a personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

El contingente incluye también ocho unidades caninas especializadas en localización de víctimas y dos ingenieros del Ejército de Tierra, que participarán en la evaluación y apoyo técnico en las zonas afectadas por los seísmos.

Además, el avión incorpora un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que realizará una primera identificación de las necesidades humanitarias sobre el terreno, así como material de emergencia como mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó al canciller venezolano, Yvan Gil, la disposición española para colaborar en la respuesta a la emergencia y en la atención a los afectados.

A la misión española se suman 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos movilizados por la Comunidad de Madrid a través del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM), que participarán en las tareas de búsqueda y rescate tras su llegada al país.

Los equipos españoles se incorporarán a los trabajos de emergencia en las zonas más afectadas por los terremotos, que han provocado importantes daños materiales y mantienen en alerta a las autoridades venezolanas e internacionales.