El presidente del PP propone en Chile una “Alianza Asturias Global” para conectar el talento asturiano en el mundo con Asturias

El presidente del PP Y portavoz de Grupo Parlamentario durante una visita al Estadio Español de Chile

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha propuesto en Santiago de Chile la creación de la “Alianza Asturias Global”, una red destinada a agrupar el talento de los asturianos repartidos por el mundo y ponerlo en contacto con oportunidades de empleo, formación, inversión y emprendimiento en el Principado.

La iniciativa fue presentada durante un encuentro de trabajo que Queipo mantuvo en la capital chilena con un grupo de empresarios de origen asturiano, dentro del viaje que ha iniciado por Sudamérica y que continuará en Argentina, donde participará el próximo miércoles en el V Congreso Mundial de Asturianía, en Buenos Aires.

Según explicó el presidente popular, la red pretende reunir a profesionales, emprendedores, investigadores, empresarios y jóvenes y servir como conexión entre el talento asturiano en el exterior y las necesidades económicas del Principado.

Queipo señaló que uno de los objetivos es atraer a Asturias inversión, empresas y el retorno de emigrantes, a través del nuevo sistema de promoción económica que, según anunció, pondrá en marcha un futuro Gobierno del PP tras reordenar y simplificar el actual modelo de promoción económica del Principado.

“No se trata de crear ningún nuevo organismo, sino de orientar los esfuerzos de la promoción económica a las necesidades de las empresas y a resultados medibles, con un papel protagonista de la iniciativa privada”, afirmó.

Empleo, formación y retorno

La propuesta plantea conectar a los asturianos residentes en el exterior con oportunidades concretas en Asturias. Entre ellas, Queipo citó empleo cualificado, prácticas y formación en empresas asturianas, además de un “retorno acompañado” para quienes quieran regresar al Principado para trabajar o emprender.

La iniciativa contempla también que los integrantes de la red puedan actuar como “embajadores de Asturias” en los países donde residen, con el objetivo de facilitar la llegada de inversiones y proyectos y favorecer la entrada de empresas asturianas en nuevos mercados.

“Se trata de conectar talento con oportunidades en Asturias en empleo, prácticas y formación, un retorno acompañado para quien quiera volver a trabajar o emprender y abrir puertas: que sus miembros actúen como embajadores de Asturias en sus países”, señaló Queipo.

Otro de los objetivos planteados es contribuir al relevo de negocios asturianos que se encuentran sin continuidad. Para ello, la red podría poner en contacto a propietarios de empresas o negocios en Asturias con emprendedores asturianos residentes en otros países interesados en continuar esas actividades. La intención, explicó, es “que ningún negocio de nuestros pueblos si hay alguien, aquí o allí, dispuesto a continuar”.

Encuentro con la colectividad asturiana en Santiago

Durante su primera jornada en Chile, Queipo visitó también la bolera del Estadio Español y mantuvo un encuentro con representantes de la colectividad asturiana en Santiago.Ante ellos defendió la necesidad de contar con la experiencia y el conocimiento de los asturianos que desarrollan su actividad fuera del Principado. “Asturias necesita a su gente de fuera, necesita justo lo que vosotros sabéis hacer: emprender, arriesgar y abrir nuevos mercados, porque queremos contar también con vosotros para construir el futuro de nuestra tierra”, afirmó.

El presidente del PP asturiano vinculó además la iniciativa con la voluntad de reforzar los vínculos entre Asturias y su emigración. “Ningún territorio está condenado a repetir su historia, y Asturias tampoco; queremos una tierra de la que nadie tenga que irse y en la que todos podáis invertir, volver o, simplemente, sentiros en casa, porque no sois la Asturias de fuera, sois Asturias”, subrayó.