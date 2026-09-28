El presidente del PP, Álvaro Queipo, viajará a Chile y Argentina y participará en el V Congreso Mundial de Asturianía

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, viajará a Chile y Argentina la próxima semana. Una visita que tendrá como uno de sus principales ejes su participación en el V Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre en Buenos Aires.

Durante su estancia en ambos países, Queipo mantendrá encuentros con representantes de la emigración asturiana para conocer de cerca y la realidad de las comunidades que mantienen sus vínculos con Asturias desde el exterior. Se trata del segundo viaje del líder del PP asturiano a Argentina en apenas un año. En su primera visita, Queipo, defendió un acceso a la nacioinalidad, sin plazos, en la línea que ha venido manteniendo el PP que ha anunciado una reforma del Código Civil, si gobierna, para que los hijos y nietos de asturianos puedan solicitar la nacionalidad “cuando lo deseen”.

La primera parte del viaje se desarrollará en Chile. En Santiago, el presidente del PP asturiano visitará la Escuela de Bolos Asturianos y mantendrá un encuentro con representantes de la Asociación Bolera Asturiana. También se reunirá con empresarios chilenos de origen asturiano y visitará el Estadio Español, que está a punto de cumplir 76 años y participará en un encuentro con miembros de la colectividad asturiana residente en la capital.

La agenda continuará en San Fernando, donde Queipo visitará el Centro Asturiano de la localidad, mantendrá una reunión con su Junta Directiva y participará en un encuentro con asturianos residentes en la zona.

La agenda del dirigente popular no queda aquí. El lunes 5 de octubre, se desplazará a Buenos Aires, donde también desarrollará una agenda ccentrada en la comunidad asturiana y mantendrá diferentes encuentros institucionales. Entre ellas, destaca una visita al estadio del Deportivo Español, además de reuniones con colectivos y representantes de la emigración asturiana. Queipo también tiene previsto reunirse con autoridades locales de Buenos Aires y con representantes del Consejo de Residentes Españoles en Argentina.

En su anterior viaje a Buenos Aires, se reunió con representantes del Círculo de Legisladores de la Nación y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde abordó temas de cooperación y vínculos con España junto a dirigentes del Partido Popular Exterior. También visitó el Centro Asturiano de La Plata, donde fue recibido por su presidenta, Soledad Pérez, y recorrió las instalaciones de la entidad. También mantuvo una reunión con el Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires, presidido por Susana Carbia, y visitó el Centro Asturiano de Buenos Aires, donde fue recibido por su presidenta, Pilar Simón, y miembros de la directiva.

La visita concluyó con la celebración del Centenario del Centro Asturiano de Lanús, que reunió a más de 400 personas en una jornada festiva con una tradicional fabada y actuaciones de grupos de baile asturianos.

La visita, en esta ocasión de Queipo, culminará el miércoles 7 de octubre, con su participación en el V Congreso Mundial de Asturianía, que reunirá en Buenos Aires a representantes de comunidades asturianas de distintos países. El encuentro pretende servir como espacio de relación entre Asturias y las comunidades asturianas en el exterior y abordar la situación de una colectividad que mantiene vínculos culturales y sociales con el Principado pese a encontrarse a miles de kilómetros de Asturias.