El presidente del PP propone en Suiza un plan para impulsar la inversión y el empleo de los asturianos en el exterior

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, anunció el pasado domingo en Suiza un plan destinado a favorecer que los asturianos residentes en el exterior puedan invertir, emprender y generar empleo en el Principado.

Durante un viaje de dos días en el que visitó las ciudades de Ginebra y Lausana, el dirigente popular mantuvo encuentros con la comunidad asturiana y participó en una espicha.

Queipo explicó que su propuesta se articula en tres grandes ejes. El primero consiste en ofrecer acompañamiento integral a los proyectos, con una hoja de ruta que oriente a los emprendedores sobre ubicación, trámites, ayudas y financiación. El segundo plantea ayudas vinculadas a la actividad real en Asturias, especialmente en zonas en riesgo demográfico, con el objetivo de fomentar el autoempleo y el relevo generacional en negocios. El tercero contempla la creación de líneas de financiación y avales, incluyendo microcréditos y préstamos para iniciativas de mayor envergadura.

“El objetivo es que ningún asturiano en el exterior tenga que empezar de cero si quiere invertir o emprender en su tierra”, señaló Queipo, quien defendió que la medida debe ir acompañada de una reforma fiscal que haga Asturias “más atractiva y competitiva”.

En este sentido, advirtió que “nadie invierte donde se le castiga fiscalmente ni emprende donde hay más trabas que oportunidades”, por lo que apostó por una política de bajada de impuestos, apoyo a autónomos y facilidades para la transmisión de negocios familiares.

El dirigente popular también anunció su intención de ampliar el actual Plan Retorna del Gobierno autonómico, con medidas orientadas a facilitar el acceso al empleo, la vivienda, la educación y la integración social de quienes regresen. Asimismo, abogó por reforzar el apoyo a profesionales cualificados e investigadores, así como por mejorar la homologación de títulos y la conexión entre oferta y demanda laboral.

Visita de Álvaro Queipo y Beatriz Llaneza al centro asturiano de Lausanne | PP de Asturias

Entre otras iniciativas, destacó la creación del proyecto “Embajadores de Asturias”, una red destinada a apoyar a emprendedores asturianos en el exterior y promover productos y servicios del Principado en otros países.

Durante su estancia en Suiza, Queipo estuvo acompañado por la secretaria general del partido, Beatriz Llaneza, y fue recibido por representantes del Partido Popular en el país y por responsables de centros asturianos, donde pudo conocer de primera mano las inquietudes de una colonia que supera las 3.000 personas.

“El talento, la experiencia y la iniciativa de la Asturias exterior son fundamentales para construir el futuro de la región”, concluyó el líder popular.