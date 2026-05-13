El Principado coordina el apoyo a la comunidad asturiana en Cuba junto al Centro Asturiano de La Habana

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo González, ha mantenido una reunión telemática con la presidenta del Centro Asturiano de La Habana, Ana María Suárez, y con el director general de Emigración y Políticas de Retorno en funciones, Marcos Niño, con el objetivo de analizar la situación actual de la comunidad asturiana en Cuba y reforzar la coordinación con las entidades que operan sobre el terreno.

Durante el encuentro, el Ejecutivo autonómico ha trasladado su preocupación por la situación que atraviesan muchas familias asturianas residentes en la isla, en un contexto que califica de “especialmente complicado”. En este marco, el Principado ha reafirmado su compromiso de apoyo a la colectividad en el exterior, con especial atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Gimena Llamedo durante la reunión telemática | Gobierno de Asturias

La reunión ha servido también para repasar las actuaciones de acompañamiento que se están desarrollando en Cuba. En la actualidad, dos trabajadoras sociales del Principado prestan apoyo directo a la comunidad asturiana, facilitando la gestión de recursos y el acceso a las distintas líneas de ayuda.

En este sentido, el Gobierno asturiano ha recordado que en la última convocatoria de ayudas individuales se concedieron 505 apoyos en Cuba, por un importe superior a los 156.000 euros, destinados principalmente a cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos o gastos esenciales.

El Principado ha subrayado que estas medidas forman parte de su política de atención a la emigración y retorno, orientada a mantener el vínculo con la diáspora asturiana y garantizar el respaldo institucional a quienes se encuentran en situaciones más difíciles fuera de la comunidad autónoma.