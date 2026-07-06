El Principado reivindica la solidaridad con Cuba y mantiene su cooperación institucional

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico, ha recibido al embajador de Cuba en España en un encuentro institucional en el que ha dado la bienvenida al diplomático y ha reafirmado el compromiso del Principado con la cooperación y la solidaridad con el pueblo cubano.

Durante la reunión, el consejero celebró además que el encuentro entre ambas delegaciones se haya celebrado este año en Asturias y destacó los vínculos históricos que unen a la comunidad autónoma con la isla.

"Históricamente Asturias, y en concreto Gijón, hemos sido una tierra muy solidaria con el pueblo cubano. Siempre ha existido una relación muy estrecha entre los pueblos cubano y asturiano", señaló.

El responsable autonómico también hizo referencia a la situación que atraviesa Cuba y al mantenimiento del embargo estadounidense, al que calificó de "bloqueo criminal". En este sentido, defendió que la solidaridad con la isla "no debe cejar, sino aumentar".

Ovidio Zapico posando con el embajador | La Región Internacional

El consejero explicó que el Ejecutivo asturiano colabora con Cuba para contribuir a paliar algunas de sus carencias estructurales, especialmente en el ámbito energético. Según indicó, el Principado desarrolla iniciativas relacionadas con las nuevas energías con el objetivo de facilitar la adaptación tecnológica del país.

"Estamos colaborando con Cuba en toda la extensión de lo que son las nuevas energías para que puedan hacer frente a esta nueva situación y aprovechar también esos avances tecnológicos que el mundo ya tiene", afirmó.

La cooperación se canaliza, entre otras iniciativas, a través de la Agenda 2030 impulsada por la Consejería y mediante un proyecto que desarrolla la Universidad de Oviedo en La Habana.

El consejero aseguró que el Gobierno de Asturias mantendrá esta línea de colaboración mientras persistan las actuales dificultades que atraviesa la isla. "Seguiremos colaborando como Gobierno de Asturias, solidariamente con el pueblo cubano y con su Gobierno", concluyó.