Proexca crea los Premios Embajadores Canarios para impulsar el talento isleño en el exterior

Proexca pondrá en marcha los Premios Embajadores Canarios, unos nuevos galardones destinados a reconocer a profesionales, empresas y entidades que contribuyen a reforzar la presencia internacional de Canarias a través de su talento, competitividad, productos y servicios.

La presentación de la primera edición tendrá lugar el próximo 24 de septiembre, a las 19:00 horas, en Forbes House Madrid, en un acto que reunirá a representantes institucionales, empresas y profesionales vinculados a la internacionalización del archipiélago.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) y el patrocinio de Caja 7, y nace con la intención de convertirse en unos premios de continuidad que pongan en valor el trabajo de quienes ayudan a posicionar la marca Canarias más allá de las islas.

Una red para proyectar Canarias

La creación de los galardones estará acompañada por el nacimiento de la Red de Embajadores Canarios, un espacio destinado a reunir a las personas y entidades distinguidas para favorecer la colaboración y generar nuevas oportunidades de promoción de Canarias tanto en los mercados nacionales como internacionales.

La red pretende convertirse en una comunidad de referentes que actúe como altavoz de la excelencia, la innovación y el potencial del archipiélago, conectando talento y oportunidades y reforzando la imagen de Canarias en el exterior.

Seis sectores estratégicos

En esta primera edición se reconocerán trayectorias y contribuciones destacadas en distintos ámbitos considerados estratégicos para la economía canaria y su proyección exterior.

Los premios contemplan las categorías de Moda, Gastronomía, Marino-Marítimo, Audiovisual, Gaming y Tecnología, sectores en los que profesionales y empresas de las islas han desarrollado proyectos con capacidad para competir y generar reconocimiento fuera del archipiélago.

Con estos reconocimientos, Proexca busca visibilizar el trabajo que se desarrolla tanto desde Canarias como desde otros lugares del mundo y que contribuye a fortalecer la marca Canarias, favorecer nuevas oportunidades económicas y empresariales y ampliar la presencia del talento isleño en los mercados internacionales.

La ceremonia inaugural del 24 de septiembre marcará así el comienzo de una iniciativa que pretende consolidar una red de profesionales y entidades capaces de ejercer como embajadores de Canarias y de su potencial económico, empresarial y creativo.