PSOE y Sumar tramitarán dentro de la ley de Educación la reforma de la "ley de nietos" pese a haber sido cuestionada por los letrados del Congreso

El diputado de Sumar Enrique Santiago atiende a los medios durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados,

La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, ha admitido a trámite la enmienda de Sumar que pretende blindar el derecho a voto de los nacionalizados al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como "ley de nietos". La decisión se produce pese a las objeciones planteadas por los servicios jurídicos de la Cámara sobre la inclusión de esta reforma en una ley de carácter educativo.

La enmienda se ha incorporado al proyecto de ley que modifica la Ley de Educación y la normativa sobre las condiciones para el desempeño de la docencia. Los letrados del Congreso habían advertido de que la iniciativa no guardaba una relación material suficiente con el objeto de la norma que pretende modificar.

En un informe citado por Europa Press, los servicios jurídicos consideraron que la propuesta resultaba «incongruente con el objeto y la finalidad» del proyecto de ley y señalaron que no existía «el mínimo punto de conexión material» entre ambas materias. El informe recordaba asimismo la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de que las enmiendas sean congruentes con el objeto y finalidad de la iniciativa legislativa a la que se incorporan.

Los letrados también advertían de que la falta de congruencia podría llegar a afectar al derecho de participación de los parlamentarios reconocido en el artículo 23 de la Constitución. No obstante, su informe no tiene carácter vinculante, por lo que la decisión correspondía a la Mesa de la Comisión de Educación.

Sumar busca blindar el derecho de sufragio

La iniciativa de Sumar pretende asegurar el derecho de voto de los ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La formación registró la enmienda después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente el derecho de sufragio de determinados beneficiarios de esta vía, con la excepción de quienes acreditasen efectivamente su condición de descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura.

La propuesta fue presentada dentro de la tramitación de una ley educativa, circunstancia que llevó a los servicios jurídicos del Congreso a cuestionar su admisibilidad por falta de conexión con la materia de la iniciativa.El Congreso publicó el pasado 24 de septiembre el conjunto de enmiendas al proyecto de ley educativo, entre ellas las presentadas por Sumar.

El PP anuncia un recurso

El PP ha rechazado la decisión de la Mesa y ha anunciado que recurrirá ante la Mesa del Congreso la admisión de la enmienda. Los populares sostienen que se trata de una iniciativa ajena al contenido de la ley educativa y han criticado que PSOE y Sumar hayan respaldado su tramitación pese al informe de los servicios jurídicos.

La formación también vincula la reforma con la controversia surgida en torno a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y a la interpretación realizada por el Ministerio de Justicia sobre los supuestos de adquisición de la nacionalidad.

La admisión a trámite no supone todavía la aprobación de la reforma. La enmienda deberá continuar su recorrido parlamentario junto al resto de modificaciones presentadas al proyecto de ley. En una primera fase será examinada en ponencia y, posteriormente, podría llegar a la Comisión de Educación y al Pleno si obtiene los apoyos necesarios.