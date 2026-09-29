Mas de 600.000 solicitudes de nacionalidad han sido aprobadas ya por la Ley de Memoria Democrática

Casi 600.700 solicitudes de nacionalidad española presentadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática o "ley de nietos" habían sido aprobadas hasta finales de agosto, mientras que 369.017 personas ya habían sido inscritas como españolas en los registros consulares, según los últimos datos facilitados por el Gobierno.

En concreto, el Ejecutivo cifra en 600.684 las solicitudes aprobadas y en 369.017 las inscripciones de nacionalidad realizadas hasta comienzos de septiembre. En total, las oficinas consulares españolas en el extranjero habían recibido presencialmente 1.317.108 solicitudes desde la entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022.

Los datos figuran en una respuesta parlamentaria remitida por el Gobierno a un grupo de diputados de Vox, que había solicitado información sobre la aplicación de esta vía para acceder a la nacionalidad española.

El Gobierno niega que haya investigaciones por fraude

Ante las dudas planteadas por los diputados, el Ejecutivo asegura que las oficinas consulares actúan conforme a la legislación y a las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y que se vela por que los datos del Registro Civil se correspondan con la realidad.

El Gobierno señala además que actualmente no se expiden DNI fuera de España y que la Sección de Investigación de Fraude Documental no tiene constancia de ninguna investigación policial relacionada con un supuesto fraude vinculado a la Ley de Nietos.

Vox ha presentado nuevas preguntas parlamentarias tras conocer la respuesta. Entre otras cuestiones, reclama conocer cuántos de los nuevos nacionalizados son descendientes de exiliados de la Guerra Civil y cuántos proceden de ascendientes que emigraron de España con anterioridad. El grupo también pregunta por el grado de parentesco de los solicitantes con sus antepasados, la documentación aportada para acreditar el derecho a la nacionalidad y quién expidió esos documentos.

Asimismo, solicita información sobre las personas que se acogieron a la instrucción octava adicional, que según el partido ultraderechista, "flexibilizó los requisitos relativos a la documentación".

Más de 716.000 solicitudes siguen pendientes

Otra de las cuestiones planteadas por Vox se refiere a las 716.424 solicitudes que todavía no habían sido resueltas, así como a la cifra de 2,4 millones de personas que, según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, habían manifestado su interés en acogerse a esta vía para obtener la nacionalidad española. El grupo parlamentario también ha solicitado información sobre la inscripción de los nuevos nacionalizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), incluida la documentación utilizada para determinar el municipio correspondiente a efectos electorales.

Por último, Vox ha solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, para abordar el impacto que, a su juicio, están teniendo estas nacionalizaciones en la sanidad pública.