Los letrados del Congreso cuestionan que Sumar quiera blindar el voto de los nacionalizados por la "ley de nietos" mediante la Ley de Educación

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero (i) y la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y miembro de Comuns, Aina Vidal (c), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados

Los servicios jurídicos del Congreso han cuestionado que Sumar pretenda garantizar por ley el derecho a voto de los españoles que adquirieron la nacionalidad al amparo de la "ley de nietos" mediante una enmienda introducida en el proyecto de reforma de la Ley de Educación.

La propuesta de Sumar busca modificar la Ley de Memoria Democrática para asegurar el derecho de sufragio de las personas que se han nacionalizado por la disposición adicional de esta norma. Iniciativa que llega después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente el derecho de sufragio de los nuevos españoles, salvo en aquellos casos en los que acrediten fehacientemente que son descendientes de exiliados de la Guerra Civil y de la dictadura.

Para conseguir esta modificación, Sumar ha introducido la reforma de la Ley de Memoria Democrática como una enmienda a un proyecto de ley que modifica la legislación educativa. Es precisamente esta vía la que cuestionan los letrados de la Cámara.

Los letrados cuestionan la vía elegida

En un informe al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos del Congreso consideran que la enmienda de Sumar no guarda una conexión suficiente con el contenido de la ley educativa que pretende modificar.Los letrados señalan que la propuesta fue presentada sin una justificación específica y que su contenido resulta «incongruente» con el objeto y la finalidad del proyecto de ley.

En concreto, consideran que no existe "el mínimo punto de conexión" entre una reforma destinada a regular cuestiones educativas y una modificación de la Ley de Memoria Democrática relacionada con el derecho de voto de los nacionalizados.

El informe recuerda que, aunque el Reglamento del Congreso no establece expresamente límites sobre el contenido de las enmiendas, la doctrina del Tribunal Constitucional exige que estas guarden congruencia con el objeto y la finalidad de la iniciativa legislativa a la que se incorporan.Los letrados advierten además de que la falta de esa conexión podría llegar a afectar al derecho de participación de los parlamentarios reconocido en el artículo 23 de la Constitución.

La decisión final será de la Mesa

Pese a las objeciones jurídicas, el informe no es vinculante. La decisión sobre si la enmienda de Sumar se admite o no a trámite corresponde a la Mesa de la Comisión de Educación, que se reúne este miércoles y en la que PSOE y Sumar tienen mayoría.

Hay que recordar que Vox había pedido el pasado 21 de septiembre que la enmienda no fuese admitida al considerar que la propuesta excede claramente el objeto de la iniciativa original y que constituye, en la práctica, una iniciativa legislativa diferente. El PP también se ha mostrado contrario a su tramitación.