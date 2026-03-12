Recta final para presentar candidaturas a las elecciones de los Consejos de Residentes en el Exterior

El próximo lunes concluye el plazo para la presentación de listas de candidatos a las elecciones de los Consejos de Residentes en el Exterior (CRE), un proceso que permitirá renovar los órganos de representación de los españoles que viven fuera del país.

En los últimos días se están apurando en muchas demarcaciones consulares la configuración de candidaturas y la recogida de avales necesarios para poder concurrir a estos comicios. En total, más de dos millones y medio de españoles inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) podrán participar en la votación, siempre que en su demarcación se presenten listas.

Actualmente existen 97 demarcaciones consulares españolas en el mundo con más de 1.200 inscritos en el CERA, requisito necesario para poder celebrar elecciones al CRE. De ellas, 46 se encuentran en América, 44 en Europa y 7 en el resto del mundo.

Renovación de mandato

La convocatoria coincide con el final del mandato de los actuales consejos, que está vinculado también al término del VIII mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), previsto para el próximo mes de junio.

En la actualidad funcionan 50 Consejos de Residentes en el Exterior repartidos en unos 30 países.

Los CRE son los verdaderos órganos de representación de la comunidad española en el extranjero. Su función principal es canalizar las inquietudes y propuestas de los residentes en el exterior ante las autoridades consulares, actuando como órganos consultivos.

Entre los temas que abordan figuran cuestiones laborales, culturales, administrativas o relacionadas con el retorno a España, además de la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía española en el exterior.

Requisitos para presentar candidaturas

Las listas deberán presentarse físicamente en la oficina consular por cualquiera de los candidatos o por los electores firmantes.

Para poder concurrir a las elecciones, cada candidatura deberá contar con un mínimo de 50 avales de españoles inscritos en el CERA, aunque la cifra puede variar en función del número de consejeros que se elijan en cada demarcación, que suele ser de siete miembros.

Los avales pueden recogerse por correo electrónico, fax o de forma presencial, utilizando los modelos establecidos para este proceso. Posteriormente, la Comisión Electoral verificará la autenticidad de las firmas y la identidad de las personas que respaldan cada candidatura antes de validar definitivamente las listas.

Con el cierre del plazo el lunes se abrirá la fase final del proceso electoral que permitirá renovar los órganos de representación de la comunidad española en el exterior para los próximos años.