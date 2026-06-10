La Red Gallega del Reino Unido organiza la gira de Xisco Feijóo en Oxford y Londres

La Red Gallega del Reino Unido (REGA-UK) promoverá esta semana la gira británica de Xisco Feijóo, una de las figuras más destacadas de la música y la cultura tradicional gallega contemporánea. Entre este miércoles 10 de junio, y el sábado 13 de junio, el músico, bailador e investigador llevará la tradición oral y musical gallega a distintos espacios culturales y educativos de Oxford y Londres a través de conciertos, talleres y encuentros con la colectividad gallega.

La gira cuenta con la colaboración de la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta de Galicia, el Centro de Estudios Gallegos John Rutherford de la Universidad de Oxford, las Oxford Pandeireteiras “Panforreteiras” y el proyecto Galego en Londres, desarrollado en el área de lengua gallega del Instituto Español Vicente Cañada Blanch.

Los conciertos, abiertos, al público comenzará en Oxford el próximo jueves con un concierto en el histórico pub The Lamb & Flag. La actuación permitirá acercar al público británico y a la comunidad gallega residente en el Reino Unido a los sonidos y ritmos de la tradición musical gallega a través de una propuesta que combina investigación, divulgación y creación artística.

La gira continuará en Londres el 13 de junio con un taller de baile, canto y pandereta dirigido tanto a personas con experiencia previa como a quienes deseen descubrir por primera vez la riqueza del folclore gallego. La actividad se celebrará en el Claremont Project y ofrecerá una aproximación práctica a algunas de las principales expresiones de la música tradicional de Galicia. Esa misma noche, Feijóo ofrecerá un concierto en el pub The Castle, uno de los principales actos culturales de esta visita.

Está previsto que el artista mantenga encuentros con la comunidad gallega residente en el Reino Unido. Entre ellos una visita al Centro Social de Mayores Miguel de Cervantes, en Portobello. Asimismo, el alumnado de lengua gallega del Instituto Español Vicente Cañada Blanch participará el 12 de junio en dos talleres centrados en los instrumentos que acompañan los cantares tradicionales gallegos. Las sesiones permitirán conocer de primera mano los ritmos, recursos expresivos e instrumentos que forman parte del patrimonio musical de Galicia dentro del ciclo de divulgación cultural gallega Encontros no Cañada.

Cantante, bailarín, músico y coreógrafo, Xisco Feijóo es también profesor de la Escuela Municipal de Música Folk y Tradicional (ETRAD) de Vigo y uno de los principales investigadores y divulgadores del patrimonio etnográfico gallego. Su trayectoria se caracteriza por combinar el trabajo de campo y la recuperación de la tradición oral con propuestas artísticas contemporáneas que contribuyen a proyectar la cultura gallega más allá de sus fronteras.