René Mäkelä, un creador español con reconocimiento global

El pintor español René Mäkelä es uno de los artistas españoles más reconocidos en el ámbito internacional. Su trabajo, vinculado al arte contemporáneo y al muralismo, ha encontrado un amplio recorrido fuera de España, especialmente en Estados Unidos, donde mantiene una actividad continuada.

Parte de su obra pertenece a colecciones privadas de personalidades internacionales del ámbito de la cultura, el deporte y la música, como Cara Delevingne, Madonna, Vinicius Jr., Cam Newton o Manny Machado. Su trayectoria alcanzó también notoriedad institucional cuando el Papa Francisco mostró interés por su trabajo y recibió al artista, subrayando su dimensión artística y social.

El artista español frente a una de sus pinturas murales | Makelismos

En la actualidad, Mäkelä reparte su agenda entre Palma de Mallorca y Estados Unidos, donde participa en varios proyectos de gran formato. Entre ellos figuran la intervención artística del estadio del RCD Mallorca y distintos murales de gran formato en áreas urbanas de Downtown, así como colaboraciones previas con cadenas hoteleras en Miami Beach.

Estas actuaciones se enmarcan en iniciativas de transformación urbana que utilizan el arte como herramienta de dinamización cultural y económica.

Una de sus creaciones con la Gioconda como protagonista | Makelismos

Su presencia en entornos creativos internacionales y su participación en proyectos vinculados a la regeneración de espacios urbanos han reforzado su visibilidad en el circuito artístico contemporáneo.

Recientemente, el artista balear ha sido distinguido como Artista del Año 2026 en Wynwood, un reconocimiento otorgado por la Cámara de Comercio de Wynwood tras un proceso de selección en el que participaron cientos de artistas de distintos países. El galardón valora su impacto internacional, la calidad de su obra y su aportación al desarrollo artístico del distrito, uno de los principales referentes del arte urbano y contemporáneo.