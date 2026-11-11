Río de Janeiro reúne este miércoles y jueves a la emigración gallega en el XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas

Rueda junto a los participantes en el plenario que se celebra este miércoles y jueves en Brasil

La Casa de España de Río de Janeiro acoge este miércoles 11 y jueves 12 de noviembre el XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas, que reunirá a más de un centenar de representantes de entidades del exterior para analizar la situación de la colectividad, sus necesidades y los principales retos de futuro.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistirá al acto inaugural del Pleno, a las 9.30 horas (13.30 en España) en la calle María Eugênia, en el barrio de Humaitá.

La cita supone el regreso de este encuentro a la Galicia exterior, ya que el último se celebraba en La Habana en mayo de 2016. En esta ocasión, la ciudad brasileña será el punto de encuentro de una diáspora que mantiene muy vivos su relacióon con Galicia a través de sus centros, asociaciones y actividades culturales.

La elección de Brasil tiene un significado especial para la colectividad gallega, ya que el país cuenta con alrededor de 53.000 gallegos y representa el segundo destino con mayor presencia de ciudadanos de Galicia en todo el mundo, después de Argentina.

Durante las dos jornadas en las que se desarrollará el Pleno, los representantes de la diáspora gallega abordarán la realidad de la emigración gallega, las necesidades de las comunidades residentes fuera de España y el papel de la Xunta en el acompañamiento a los centros gallegos y en la promoción de la lengua, la cultura y las tradiciones propias.

Desde su creación en 1985, el Consello de Comunidades Galegas es uno de los principales espacios de diálogo entre la Administración autonómica y las entidades que representan a los gallegos repartidos por el mundo. Sus reuniones han recorrido distintas localidades gallegas y varias ciudades americanas, convirtiéndose en una cita fundamental para abordar las políticas dirigidas a la emigración.

Comisión delegada del Consello de Comunidades Galegas | La Región Internacional

Renovación de la representación de la diáspora

Uno de los asuntos centrales del encuentro será la renovación de la Comisión Delegada del Consello, el órgano de representación permanente de la colectividad gallega en el exterior. Antes de la celebración del Pleno, la actual Junta que salió del XII Pleno celebrado en Santiago de Compostela los días 3 y 4 de diciembre de 2019, se reunirá por última vez.

Aquel encuentro fue presidido e inaugurado por el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la Iglesia de San Domingos de Bonaval

La Comisión está integrada por doce entidades electas: cuatro en representación de los gallegos residentes en otras comunidades autónomas españolas, cuatro de Europa, África y Asia, y otras cuatro de América y Oceanía. A ellas se suma como miembro nato la Hermandad Gallega de Venezuela, por superar los 20.000 socios.

La reunión de Río de Janeiro permitirá, por tanto, renovar la representación de las comunidades gallegas y poner sobre la mesa sus principales demandas, en un encuentro que devuelve a América el protagonismo institucional de la emigración gallega una década después.