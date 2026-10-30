Saint-Denis conmemora el 90.º aniversario de las Brigadas Internacionales

El Ayuntamiento de Saint-Denis acogió la pasada semana un homenaje a las Brigadas Internacionales con motivo del 90.º aniversario de su creación. El encuentro reunió a representantes institucionales, asociaciones memorialistas, artistas, historiadores y ciudadanos comprometidos con la conservación de la memoria republicana y la defensa de los valores democráticos.

La conmemoración, se centró en la solidaridad internacional que llevó a miles de voluntarios de distintos países a combatir en defensa de la República española durante la Guerra Civil, así como en la necesidad de transmitir su legado a las nuevas generaciones en un contexto marcado por la preocupación ante el avance de los discursos extremistas.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, acompañado por Yasmina Bedar, consejera municipal delegada de Memoria Popular, Transmisión y Antiguos Combatientes. También asistió Ignacio Díaz de la Guardia, consejero cultural de la Embajada de España en Francia.

Una exposición reivindica el papel de las mujeres antifascistas

La jornada comenzó con la inauguración de la exposición Femmes antifascistes de la Guerre d’Espagne, de los artistas Katia Odatchenko y Juan Chica Ventura, con la colaboración de La Pequeña España en París y la Asociación 24 de Agosto de 1944.

La muestra recupera la contribución de las mujeres durante la Guerra de España y el exilio, destacando su participación como enfermeras, periodistas y milicianas, además de su papel en las redes de apoyo y solidaridad que sostuvieron la lucha antifascista. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre en las dependencias municipales de Saint-Denis, durante el horario de apertura del Ayuntamiento.

El programa incluyó también la proyección del documental de archivo 1936, Guerre d’Espagne, prélude à la tragédie, que ofreció un contexto histórico sobre el inicio de la Guerra Civil y sus consecuencias para España y el conjunto de Europa.

El compromiso internacional contra el fascismo, a debate

Uno de los momentos centrales fue una mesa redonda sobre el compromiso internacional contra el fascismo y la vigencia del legado de las Brigadas Internacionales, moderada por Eduardo Cuña Paz, director de La Pequeña España en París.

Entre las participantes destacó Marie-Lou Mora, miembro del Buró Ejecutivo de la ACER (Association des Combattants en Espagne Républicaine, Asociación de Combatientes en la España Republicana), cuya labor memorialista se vincula también a su destacado papel en el jurado del Premio Universitario Henri Rol-Tanguy.

Algunos de los participantes durante su intervención | La Región Internacional

La mesa contó asimismo con Véronique Salou-Olivares, presidenta de la Asociación 24 de Agosto de 1944; Robert Coale, historiador especializado en las Brigadas Internacionales y el exilio republicano; y Francis Pallarés Arán, docente e investigador de la historia social y política de España y de los movimientos obreros.

Los participantes abordaron las circunstancias que llevaron a miles de voluntarios extranjeros a desplazarse a España para defender la República frente al levantamiento militar de 1936 y el avance de los movimientos fascistas en Europa. También analizaron la contribución de las mujeres a la lucha antifascista y la importancia de conservar y divulgar esta historia entre los jóvenes.

Una memoria compartida entre España y Francia

La conmemoración sirvió para recordar los vínculos históricos de Saint-Denis con los combatientes antifascistas y con los republicanos españoles que, tras la derrota de la República, continuaron su compromiso en la Resistencia francesa.

En este contexto, se destacó el papel de los republicanos españoles integrados en La Nueve, la compañía que participó en la liberación de París en agosto de 1944. Su trayectoria constituye uno de los ejemplos más significativos de la continuidad de la lucha contra el fascismo a ambos lados de los Pirineos.

Durante el encuentro, los participantes subrayaron que recordar a las Brigadas Internacionales va más allá de recuperar un episodio de la historia europea. La memoria de aquellos voluntarios representa también una oportunidad para reflexionar sobre la defensa de la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad, así como sobre la responsabilidad de las instituciones y la sociedad civil ante los discursos totalitarios.

La educación, el trabajo de las asociaciones memorialistas y la cooperación entre países fueron señalados como herramientas esenciales para preservar este legado y evitar que las nuevas generaciones pierdan el vínculo con quienes se movilizaron en defensa de la democracia.

La jornada concluyó con un llamamiento a mantener viva la memoria de los combatientes internacionales y a transmitir su compromiso a las generaciones futuras. La Pequeña España en París agradeció al Ayuntamiento de Saint-Denis, a las asociaciones colaboradoras, a los ponentes y al público su participación en esta iniciativa de memoria y reflexión histórica.