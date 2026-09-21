Sánchez califica de "muy grave" la decisión del Supremo sobre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "muy grave" la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el voto de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como "ley de nietos".

Durante su intervención en la tradicional Festa de la Rosa del PSC, celebrada en Gavà (Barcelona), Sánchez ha afirmado que la decisión judicial "socava nuestra democracia" y ha señalado que afecta, según sus datos, a alrededor de 400.000 españoles residentes en el extranjero.

El presidente ha asegurado que el Tribunal Supremo deberá resolver el asunto y ha señalado que no cuestionará una decisión judicial que no comparte. Al mismo tiempo, ha criticado a los partidos que promovieron el recurso. "No perdonaré a PP y Vox, que fueron los que plantearon este recurso", ha afirmado.

Sánchez ha recordado que la Ley de Memoria Democrática, que incluye la disposición adicional octava, conocida como "ley de nietos", entró en vigor en 2022 y ha destacado que desde entonces se han celebrado varias elecciones autonómicas y las elecciones generales de 2023 sin que, según ha sostenido, la derecha planteara esta cuestión.

El presidente ha vinculado la presentación del recurso a Vox y, en particular, a su líder, Santiago Abascal. "La derecha nunca planteó un problema hasta ahora, cuando se lo ha exigido Abascal y Vox", ha señalado.

Durante su intervención, Sánchez también ha cuestionado la posición del PP respecto a otras iniciativas relacionadas con el acceso a la nacionalidad española. Ha mencionado el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de sefardíes y la posición de los populares sobre la tramitación de medidas relativas a la nacionalidad y el derecho de voto de los saharauis.

"A Feijóo y a Abascal les digo que el voto se protege y se ejerce", ha afirmado el presidente del Gobierno.