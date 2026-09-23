Sirat pone el broche final al ciclo Mestre Mateo en Buenos Aires

La película Sirat, del cineasta gallego Óliver Laxe, puso este lunes el broche final al ciclo de cine Mestre Mateo en Argentina, con una proyección en el Centro Cultural Palacio Libertad de Buenos Aires. El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistió a la clausura junto al delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro Dobarro.

La sesión de clausura permitió acercar al público argentino una de las producciones más destacadas del audiovisual gallego, en el marco de una iniciativa que durante los últimos meses ha llevado películas finalistas de los premios Mestre Mateo a distintos países de la mano de la colectividad gallega.Miranda destacó la importancia de que Sirat haya cerrado el ciclo en un espacio cultural de referencia internacional como el Centro Cultural Palacio Libertad, gracias al trabajo desarrollado por la Delegación de la Xunta en Buenos Aires.

El secretario xeral valoró que esta iniciativa permita a los gallegos residentes en el exterior disfrutar de las producciones audiovisuales de Galicia y contribuir, al mismo tiempo, a difundir el cine gallego entre nuevos públicos.

Proyección de los Premios Mestre Mateo | Galicia Aberta

El cine gallego, protagonista en el exterior

El ciclo Mestre Mateo nació de la colaboración entre la Secretaría Xeral da Emigración y la Academia Galega do Audiovisual para acercar el cine realizado en Galicia a las comunidades gallegas del exterior.

En los últimos meses, ocho títulos se proyectaron en ciudades como Bilbao, Málaga, Barcelona, Berlín, Bruselas y Lisboa, además de Buenos Aires, Lima, Montevideo, Newark, Río de Janeiro y Valparaíso.

La iniciativa ha permitido ampliar la presencia internacional del audiovisual gallego y ofrecer a las colectividades gallegas la oportunidad de disfrutar de películas vinculadas a su tierra.

Durante la clausura, Miranda agradeció el trabajo de las personas y entidades que hicieron posible el ciclo y subrayó su contribución a la difusión de la cultura gallega a través del cine.