El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por Vox frente a su decisión de permitir que los 190.000 descendientes de las personas que obtuvieron el pasaporte español a través de la denominada ley de nietos puedan votar en las elecciones generales del próximo día 29.

Aunque la sala de lo contencioso-administrativo admite que podría haber dado una respuesta "distinta" a la petición de haberse formulado con anterioridad, ahora se muestra consciente de que, a menos de dos semanas de las elecciones, "no resulta posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo" que, además, "garantice el derecho a ser oídas" a las personas afectadas.

Al igual que ocurrió hace apenas diez días, cuando validó el voto de los descendientes de los más de 113.000 nacionalizados que no podrán participar en estas elecciones como consecuencia de las medidas cautelares impuestas, la decisión del alto tribunal ha contado con dos votos particulares.

Uno de ellos, el de la magistrada María Alicia Millán Herrandis, ha sido para enfatizar su postura de que no se debió impedir tampoco a los nietos votar este 29-N; mientras el otro, del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, cuestiona que se sitúen los tiempos electorales por encima de "la pureza o certeza del censo".