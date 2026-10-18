UGT, CCOO y CSIF alertaron al embajador de que es inviable celebrar las elecciones en la sede consular de Caracas

Los representantes sindicales de UGT, CCOO y CSIF en el Consulado General de España en Caracas remitieron el pasado 8 de octubre, según ha sabido La Región Internacional, una carta al embajador de España en Venezuela para advertir de la imposibilidad material de celebrar las próximas elecciones generales en la Quinta Marmolejo, actual sede provisional del Consulado.

Pese a estas advertencias, el Gobierno mantiene la Quinta Marmolejo como centro habilitado para el depósito del voto en urna en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Según publicó España Exterior, la resolución de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores incluye esta sede entre los puntos de votación en Venezuela, junto con el Consulado Honorario de España en Valencia, ubicado en la Hermandad Gallega de esa ciudad.

El depósito presencial del voto en urna está previsto entre el 21 y el 26 de noviembre. De este modo, la sede cuestionada por los representantes de los trabajadores continúa figurando como punto de votación a pesar de las objeciones planteadas ante el embajador.

Los sindicatos alertan de problemas de aforo y seguridad

En la carta, los representantes sindicales hablan de una "absoluta imposibilidad material, estructural, de aforo y de seguridad" para organizar las votaciones en el edificio situado en la avenida Mohedano de La Castellana. La sede se utiliza provisionalmente desde los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron a las instalaciones consulares.

Los sindicatos sostienen que las restricciones de acceso y la capacidad limitada del inmueble hacen inviable atender a un elevado número de electores. Recuerdan que en anteriores procesos electorales acudieron a votar alrededor de 8.000 personas y estiman que en esta convocatoria la cifra podría alcanzar los 15.000 votantes.

A su juicio, concentrar a ese volumen de ciudadanos en unas instalaciones con limitaciones de espacio, infraestructura y logística podría comprometer la seguridad y dificultar el desarrollo de la jornada electoral. La carta también advierte de que la Quinta Marmolejo no reúne, según los representantes sindicales, las condiciones mínimas para mantener con normalidad la atención consular y la actividad laboral.

Por ello, solicitan que la Administración reconozca formalmente las limitaciones de la sede y garantice un espacio adecuado para que los españoles residentes en Venezuela puedan ejercer su derecho al voto.

Reclaman informes técnicos pendientes

La misiva del 8 de octubre denuncia también la falta de información sobre el estado de otros inmuebles consulares afectados por los terremotos. Los sindicatos aseguran que siguen pendientes el informe técnico solicitado sobre la Torre San Felipe A, la comunicación oficial de la clasificación de habitabilidad de la Torre España y un segundo informe posterior a los trabajos de apuntalamiento.

Los representantes de los trabajadores afirman que han solicitado esta documentación para evaluar las condiciones de seguridad y la posibilidad de regresar a las instalaciones anteriores. También señalan que, pese a las previsiones comunicadas para reparar la Torre Bancaracas, no se habían iniciado las obras interiores correspondientes a la propiedad del Estado español, según la situación descrita en la carta.

Ante este escenario, los sindicatos advierten de que no asumirán la responsabilidad por las posibles consecuencias organizativas y operativas de celebrar las elecciones en la Quinta Marmolejo si se mantienen las condiciones que denuncian.