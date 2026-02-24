Umbelina González, española en México: “Se vive una tensa calma, aunque la percepción es de incertidumbre y miedo"

La muerte de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una ola de violencia sin precedentes en México. El operativo en el que fue abatido, con colaboración de Estados Unidos, ha provocado ataques contra cuarteles militares, bloqueos en carreteras y la quema de comercios y vehículos en distintos puntos del país. En los enfrentamientos han fallecido 25 militares y una treintena de presuntos criminales, mientras en varias regiones se han suspendido clases y cancelado vuelos.

En estados como Jalisco, bastión del cártel, la situación es especialmente grave. “Existen reportes de incendio de comercios que han sido saqueados o incendiados, numerosos bloqueos carreteros, ataques directos a las fuerzas del orden, así como grandes afectaciones en el transporte carretero y en los vuelos a la zona de conflicto”, explica Umbelina González Salcido, presidenta del colectivo de emigrantes asturianos en el sector nororiental de México, que agrupa a unos 4.000 socios.

Sin embargo, en el noreste del país el escenario es diferente. “Es una situación extraordinaria de seguridad que se ha dado en México en las últimas horas”, señala, aunque matiza que en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas “no se han detectado un número importante de acciones violentas”, ya que la presencia del CJNG en esa zona es “relativamente baja”.

González Salcido detalla que los gobiernos estatales han activado operativos de seguridad y reforzado los límites territoriales, pero aclara que “no existe el escenario de suspensión de clases, afectación de transporte local urbano o prohibición de movilidad alguna en el interior del estado”. En lo que respecta a la colectividad asturiana, subraya que “no hemos recibido reporte alguno de afectación en particular”.

A pesar de esa relativa calma, la incertidumbre es palpable. “Se vive una tensa calma, aunque la percepción es de incertidumbre y miedo ante lo que pueda suceder en los próximos días, ya que esta es una situación inédita en el país”, afirma. La dirigente recuerda que en otras ocasiones se ha detenido o abatido a cabecillas del narcotráfico, pero “las reacciones no se habían expandido a nivel nacional”.

Ella misma fue testigo del despliegue de seguridad mientras viajaba por carretera desde Veracruz a Monterrey. “Ya nos tocó ver cómo las fuerzas del orden empezaban a delimitar los estados, a poner muchísimos retenes. Afortunadamente a nosotros no nos tocó nada en el trayecto que hicimos, pero esta situación es inédita”, relata.

Sobre la posible evolución del conflicto, advierte de un factor añadido de inestabilidad: “Este cártel funciona como una franquicia, eso quiere decir que pagas por pertenecer, pero no tiene esa base de defender al líder porque son como individuales”. En su opinión, esa estructura podría derivar en reajustes internos y nuevas disputas por el control del negocio criminal.

Mientras tanto, la comunidad asturiana en el noreste permanece atenta a los acontecimientos. “Estamos ante algo sin precedentes y estamos a la expectativa de qué suceda en estos días posteriores”, concluye González Salcido.