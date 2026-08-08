¿Vas a salir de España? Esta es la documentación que necesitas para viajar sin problemas

Viajar al extranjero implica algo más que comprar los billetes de avión y preparar una maleta. Dependiendo del país de destino y del motivo del desplazamiento, será necesario contar con una documentación específica para evitar contratiempos en las fronteras o durante la estancia. Pasaporte, visados, cobertura sanitaria o permisos de conducir son algunos de los aspectos que conviene revisar antes de emprender el viaje.

DNI o pasaporte: depende del destino

Si eres ciudadano español y viajas a un país del Espacio Económico Europeo (EEE) o a Suiza, podrás hacerlo únicamente con el DNI en vigor, sin necesidad de pasaporte.

No obstante, aunque en la mayoría de los desplazamientos dentro del espacio Schengen no existen controles fronterizos, sí deberás presentar un documento de identidad válido si viajas a países de la Unión Europea que no forman parte de Schengen, como Irlanda, Chipre o, en determinados supuestos, Reino Unido.

Por el contrario, para viajar a cualquier país fuera del Espacio Económico Europeo y Suiza será imprescindible disponer de un pasaporte en vigor. Además, numerosos países exigen que tenga una validez mínima de seis meses desde la fecha de entrada.

Comprueba si necesitas visado

Antes de viajar es fundamental consultar si el país de destino exige visado. Este requisito es especialmente importante cuando el desplazamiento tiene como finalidad trabajar, estudiar o emprender un negocio.

La tramitación suele requerir documentación adicional y puede prolongarse varias semanas, por lo que conviene iniciar el proceso con suficiente antelación a través de la embajada o consulado del país correspondiente.

Viajar con familiares extranjeros

Si el viaje se realiza junto a familiares que no poseen la nacionalidad de un país del Espacio Económico Europeo o Suiza, deberán viajar siempre con pasaporte y, cuando corresponda, con el visado exigido por el país de destino.

La obligación de obtener visado dependerá de factores como la nacionalidad del familiar, el vínculo con el ciudadano español, el país al que se viaja o si dispone de un permiso de residencia en un Estado miembro de la Unión Europea.

La asistencia sanitaria también debe planificarse

La cobertura médica cambia en función del destino.

En los desplazamientos temporales a países del Espacio Económico Europeo y Suiza, la Tarjeta Sanitaria Europea permite acceder a la asistencia sanitaria pública en las mismas condiciones que los ciudadanos del país visitado. Sin embargo, no sustituye a un seguro de viaje y no resulta válida para traslados permanentes.

Si el viaje se realiza fuera de Europa, es muy recomendable contratar un seguro médico privado. En muchos países la atención sanitaria tiene un coste muy elevado y las embajadas o consulados españoles no asumen los gastos médicos ni las repatriaciones.

¿Vas a conducir?

Dentro de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, el permiso de conducir español es válido siempre que esté en vigor.

Sin embargo, para conducir temporalmente en muchos países fuera de la UE será necesario obtener el Permiso Internacional de Conducción, que tiene una validez de un año y debe acompañar siempre al permiso español.

Si el traslado es para fijar la residencia en otro país, es posible que sea necesario canjear el permiso español por uno expedido por las autoridades del nuevo lugar de residencia, dependiendo de los convenios internacionales existentes.

Otros documentos que pueden ser necesarios

Además del DNI o el pasaporte, es aconsejable llevar toda la documentación que pueda ser requerida por las autoridades o por futuros empleadores o centros educativos: Títulos académicos o profesionales; certificados de experiencia laboral, certificados de antecedentes penales; acreditaciones de idiomas; carné de conducir; referencias profesionales.

Legalización y apostilla de documentos

Cuando se pretende trabajar, estudiar o realizar trámites administrativos en otro país, muchos documentos españoles deben tener validez internacional.

En función del país de destino será necesario realizar una legalización diplomática o incorporar la conocida Apostilla de La Haya, que simplifica el reconocimiento de documentos públicos entre los Estados firmantes del convenio internacional.

Asimismo, cuando los documentos deban presentarse en otro idioma, normalmente será necesario aportar una traducción realizada por un traductor-intérprete jurado reconocido oficialmente.

Homologar estudios antes de emigrar

Quienes deseen continuar sus estudios o ejercer una profesión en otro país deberán informarse sobre los procedimientos de homologación o reconocimiento de títulos académicos.

Cada Estado establece sus propios requisitos, por lo que resulta aconsejable contactar previamente con la embajada o el consulado del país de destino para conocer la documentación necesaria y evitar retrasos una vez iniciado el traslado.

En definitiva: revisar la documentación antes de viajar puede evitar problemas, retrasos administrativos o incluso la denegación de entrada al país de destino. Comprobar la vigencia del DNI y del pasaporte, confirmar si se necesita visado, contratar un seguro médico cuando sea recomendable y verificar la validez de permisos y documentos son pasos esenciales para viajar con tranquilidad y seguridad.