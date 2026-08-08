El doble bikini como filosofía de vida

Abre la muralla

Alba Carrillo en el estreno de ‘’La más grande’’.

El silencio es uno de los tesoros más despreciado por los famosos. La presentadora Alba Carrillo ha realizado sus tradicionales declaraciones de verano en redes sociales, esta vez a cuenta de la lamentable e ilegal invasión de Ceuta. Carillo, que está sin apellido, ha dicho que “ser rojo es querer que haya derechos y no privilegios”, y a continuación ha realizado un discurso repleto de tópicos que incluye frases sobre los MENAS como “en cada chaval veo a mi propio hijo” o “ningún padre entregaría a su hijo al mar si la tierra no fuera más peligrosa”. Algunos internautas le han criticado que soltara tan bonita parrafada progresista desde un lujoso crucero, donde está de vacaciones, a lo que ha respondido: “Sí, prefiero ‘meter en mi casa’ cualquier chaval de Ceuta que a vosotros, retrógrados llenos de odio y racismo”. No sé ustedes, pero yo estoy conmovido por sus palabras, y propongo abrir hoy mismo de par en par las fronteras de la casa de Alba Carrillo.

Desayunando

El cantante Luitingo.

Cada mes de agosto, periódicos y revistas se llenan de un tipo de entrevistas que los expertos llaman refrescantes, pero que yo llamaría “desayunantes”. Después de todo, consisten fundamentalmente en que el famoso de turno nos cuenta que desayuno: ahí caben tostadas con aceite de oliva, zumos verdes “detox”, huevos cocidos y pavo, o hasta chocolate con churros en los casos más desacomplejados; tengamos en cuenta que el 90% de los famosos miente en la respuesta, porque confesar que uno desayuna “chicharrones y un trocito de lacón” para aliviar la resaca es algo que puede arruinar la imagen de un torero o de un cantante popular. Gracias a este tipo de cuestionarios sabemos ahora que el cantante Luitingo se levanta a las ocho de la mañana, desayuna mollete con aceite, sal y pavo, y un zumo de piña con hielo. Está bien saberlo por si un día viene a casa. El artista también ha valorado recientemente cómo ha sido su –dicen- espectacular cambio físico, asegurando que pasó de ser un chimpancé a ser una persona. Desde aquí toda mi solidaridad con los chimpancés.

Investigación

Hiba Abouk en las playas de Cádiz con uno de sus hijos.

La actriz española Hiba Abouk podría tener nueva pareja tras su ruptura con el futbolista Achraf Hakimi hace más de tres años. La pareja rumoreada del verano la forma Hiba junto al piloto e influencer Perico Durán, que se les ha visto en Menorca, saliendo del supermercado de una gasolinera en Fornells. Los testigos presenciales que han dado la voz de alarma –los clásicos testigos de toda gasolinera que se precie- aseguran que iban “de la mano” y “en actitud cariñosa”; que digo yo que si iban de la mano la actitud se presupone cariñosa, a no ser que Hakimi llevase a Durán agarrado, pero arrastrándolo por el suelo de la gasolinera y propinándole puntapiés en el cráneo. Hay un montón de internautas aburridos cotejando las redes sociales de ambos para comprobar si las fotos que están subiendo cada uno de ellos de estas vacaciones podrían haber sido tomadas en escenarios geográficamente próximos. Hay gente que necesita volver al trabajo cuanto antes.

De moda

Victoria Federica en un aeropuerto.

Ustedes son normales y todavía no lo saben, sospecho, pero el último grito en moda femenina playera –reitero “femenina” para evitar improvisaciones peligrosas de los espontáneos- consiste en poner un bikini encima de otro, en algo que los académicos de cotilleo llaman “elección trampantojo”. Algunas firmas ya los venden así, de modo que parece que llevas doble bikini, mientras que otros famosos prefieren lograr su trampantojo superponiendo dos trajes de baño de su armario. Entre las principales impulsoras del doble bikini nos encontramos a Victoria Federica, Mery Perelló –la mujer de Rafa Nadal-, María Pombo, y la hija mayor de Estefanía de Mónaco, Pauline Ducret. La otra moda que ha puesto de ídem la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es la de caminar por Barajas, procedente de Mallorca, con una gran ensaimada bajo el brazo. Yo ya tengo la ensaimada y estoy esperando el bikini doble para dar un golpe de efecto y combinar este verano las dos tendencias.