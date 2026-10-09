Veintiocho Consejos de Residentes españoles respaldan al CGCEE en defensa del voto exterior

Veintiocho Consejos de Residentes Españoles (CRE) han expresado su apoyo «pleno y sin matices» al escrito presentado por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ante la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 24 de septiembre, en el que se defiende la igualdad de derechos electorales de los españoles residentes fuera del país.

Los consejos firmantes respaldan las consideraciones trasladadas por el CGCEE, especialmente la necesidad de garantizar que los ciudadanos españoles en el exterior puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad, con independencia de su lugar de residencia y de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.

En el comunicado, los CRE advierten de que las medidas cautelares pueden generar diferencias de trato entre ciudadanos con el mismo título de nacionalidad española por el hecho de residir dentro o fuera del territorio nacional. También reclaman que nadie quede privado de su derecho al sufragio por falta de información, ausencia de cauces administrativos o una aplicación desigual de las medidas acordadas.

Reclaman garantías para el censo exterior

Los organismos se centran en la necesidad de asegurar la transparencia, la objetividad y la seguridad jurídica en las actuaciones relacionadas con el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y con los procedimientos de certificación consular previstos en los autos del Tribunal Supremo.

El pronunciamiento se produce en medio de la controversia creada entorno a las inscripciones en el censo de los nuevos nacinalizados y el ejercicio del voto de ciudadanos nacionalizados al amparo de la normativa de memoria democrática, asunto sobre el que el Tribunal Supremo se han adoptado medidas cautelares judiciales.

Los consejos también expresan su preocupación por la que consideran una creciente estigmatización de la ciudadanía española en el exterior en el debate público. En este sentido, recuerdan que los españoles residentes fuera del país forman parte de la comunidad política española, ejercen sus derechos conforme a la legislación y contribuyen al país en distintos ámbitos.

Por ello, sostienen que cualquier medida que afecte al sufragio debe aplicarse con pleno respeto a los principios de igualdad y legalidad y a las garantías constitucionales.

Ofrecen colaboración a las instituciones

Los CRE manifiestan su disposición a colaborar con el CGCEE y con las instituciones competentes, aportando información y experiencia sobre el funcionamiento del censo exterior y las necesidades de los españoles residentes fuera de España.

El comunicado concluye con una reiteración del respaldo institucional al Consejo General y a las actuaciones emprendidas para que la ciudadanía española en el exterior pueda ejercer sus derechos políticos en las mismas condiciones que quienes residen en España.

Entre los firmantes figuran los CRE de Bélgica, París, Emiratos Árabes Unidos, Edimburgo, Toronto, Monterrey, Toulouse, Washington DC, Santa Cruz, Manchester, Guadalajara, Rosario, Costa Rica, Nordeste Bahía, Fráncfort, Berlín, Irlanda, Roma, Austria, Bahía Blanca, Cuba, La Paz, Mendoza, Córdoba, El Salvador, Montpellier, Los Ángeles y Montevideo.