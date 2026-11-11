Vox lanza una campaña para movilizar el voto exterior tras llevar al Supremo la aplicación de la "ley de nietos"

Vox quiere movilizar el voto de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Para ello, el partido de Santiago Abascal ha creado la plataforma digital votoexterior.es que ofrece información sobre los trámites y plazos para votar desde otros países y que busca incorporar colaboradores para extender su campaña fuera de España.

Su puesta en marcha llega después de que Vox junto a Iusticia Europa recurriera ante el Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central de no intervenir en las inscripciones de descendientes de españoles que adquirieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. En el procedimiento pidieron medidas para revisar el censo y limitar las inscripciones que consideraba irregulares. El Supremo acordó en septiembre suspender cautelarmente el voto de los descendientes que no pudieran acreditar el exilio, atendiendo a las medidas solicitadas por los ultraderechistas.

La ofensiva judicial no terminó ahí. Vox pidió también que la suspensión del derecho al voto se extendiera a los hijos de los nacionalizados afectados cuando sus progenitores no pudieran acreditar el exilio. Sin embargo, el Supremo rechazaba esta misma semana ampliar la medida, y podrán votar si cumplen los requisitos electorales.

Ahora, Vox busca llegar precisamente a los españoles que viven fuera del país a través del dominio: votoexterior.es, del que lo primero que ha llamado la atención, especialmente a la colectividad, es que estuviera libre hasta ahora para su registro. La web explica cómo votar, permite consultar el calendario y localizar el consulado correspondiente, además de ofrecer información sobre la provincia en la que se contabilizará cada papeleta.

La plataforma también incorpora dos fórmulas de colaboración. Vox busca "apoderados consulares" para estar presentes durante el depósito de votos y el recuento en los consulados, y "promotores"que ayuden a otros españoles de su entorno a conocer el procedimiento y completar los trámites.

El portal utiliza como lema "Para que cuando vuelvas, España siga siendo España" y anima a compartir la información para evitar que los electores se queden sin votar por desconocimiento o por las dificultades administrativas.

El voto exterior, un electorado en crecimiento

La campaña se desarrolla en un momento de claro aumento del censo de residentes ausentes, ya que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) supera los 2,7 millones de inscritos, un 19% más que en 2023.

En las elecciones generales de julio de 2023, alrededor del 10% de los españoles residentes en el extranjero ejerció su derecho al voto. Vox obtuvo entonces el 11,1% de los sufragios emitidos desde el exterior, frente al 12,4% que logró en el conjunto del electorado.