Vox plantea separar nacionalidad y voto exterior y reclama que la nacionalidad no se "regale"

Vox considera "posible" que la nacionalidad española pueda otorgarse sin que lleve aparejado el derecho al voto desde el extranjero, una cuestión que la formación ha situado en el centro del debate abierto por la suspensión cautelar del voto de determinados nacionalizados mediante la llamada "ley de nietos". Al mismo tiempo, el partido insiste en que la nacionalidad no debe "regalarse" y reclama que se tengan en cuenta distintos requisitos para su concesión.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se refirió este lunes, en una entrevista en "El Programa de AR", a las declaraciones del exalto representante de la Unión Europea Josep Borrell, quien la semana pasada defendió que nacionalidad y derecho al voto no están necesariamente unidos en algunos países europeos. Abascal coincidió en plantear ese debate y volvió a reclamar que la nacionalidad no se "regale".

Posteriormente, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, fue preguntado en rueda de prensa sobre si esa posibilidad podría aplicarse en España, en el contexto de la controversia sobre el voto de los españoles que han obtenido la nacionalidad a través de la "ley de nietos". "Sin duda", respondió Fúster. El dirigente de Vox señaló entre los elementos que, a su juicio, podrían tenerse en cuenta cuestiones como la residencia, la fiscalidad, los años de permanencia en España, el empadronamiento o las relaciones personales con el país.

El marco constitucional del voto exterior

La cuestión tiene una dimensión constitucional. El artículo 23 de la Constitución reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos mediante elecciones por sufragio universal, mientras que el artículo 68.5 establece expresamente que la ley debe reconocer y el Estado facilitar el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera de España.

La Constitución, por tanto, establece el marco general, pero corresponde a la legislación electoral concretar las condiciones de ejercicio del sufragio. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General señala que el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad y que, para ejercerlo, es necesaria la inscripción en el censo electoral correspondiente.

En el caso de los residentes en el extranjero, la participación electoral se articula a través del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y de las normas específicas establecidas para el voto exterior. El Tribunal Supremo acordó el pasado 8 de septiembre suspender cautelarmente el voto de quienes ya estaban inscritos en el CERA y habían obtenido la nacionalidad por esta vía, así como las nuevas altas, salvo que acrediten que sus familiares sufrieron exilio. La medida fue adoptada a petición de Vox y de la organización Iustitia Europa y se mantendrá mientras el tribunal resuelve el fondo del procedimiento.

La Junta Electoral Central asumió posteriormente la orden del Supremo y encargó informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para comprobar, entre otros aspectos, la vinculación con el exilio de quienes hayan obtenido o estén tramitando la nacionalidad por esta vía.

Preguntas sobre las nacionalizaciones

Fúster anunció además una batería de preguntas parlamentarias registradas por Vox en el Congreso para conocer cuántos expedientes de nacionalidad se han tramitado y aprobado desde 2022 al amparo de la "ley de nietos" y cómo tiene previsto el Gobierno cumplir la resolución dictada por el Tribunal Supremo.

El portavoz también respondió a las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este afirmara que "no va a perdonar" que PP y Vox recurrieran la instrucción relacionada con la aplicación de la norma ante el Supremo. Fúster recalcó que fue Vox quien presentó el recurso y afirmó que su formación "no necesita, ni quiere, ni busca su perdón".