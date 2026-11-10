Vox pedirá aclaraciones al Supremo por permitir que voten los descendientes de los "nietos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que pedirá "aclaraciones" al Tribunal Supremo por rechazar su petición de que, en línea con la suspensión del derecho a voto de quienes obtuvieron la nacionalidad a través de la ley de nietos sin la documentación exigida, también se impida participar en las próximas elecciones generales a sus descendientes

Se trata de un colectivo que integran casi 190.000 personas que sí podrán acudir a las urnas de cara al próximo 29-N, a diferencia de lo que ocurrirá con las más de 163.000 personas que accedieron al pasaporte español sin acreditar debidamente su relación con el exilio, que no podrán votar.

Abascal, en una entrevista en Cope, ha puesto en cuestión el argumento del Supremo de que la administración "no tiene la capacidad material de eliminar del censo a los hijos de los nietos". "Nosotros pensamos que no es tan difícil", ha planteado: "solo los hijos de esos 900 [que han acreditado su situación] deberían poder votar".

Aunque en sentido inverso, es la misma lógica que ha defendido en las últimas horas el candidato a la reelección, Pedro Sánchez. "¿Qué contradicción es que no puedan votar los hijos y sí los nietos?", ha subrayado.