Sánchez reprocha al Supremo que los hijos del exilio puedan quedarse sin votar mientras sus nietos sí podrán hacerlo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado la actuación del Tribunal Supremo en relación con el derecho al voto de los españoles que han obtenido la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática y ha defendido en una entrevista en la Séptima que se está poniendo en cuestión un derecho que corresponde a los descendientes del exilio.

A la pregunta de "¿está haciendo política el Tribunal Supremo?", Sánchez ha respondido afirmando que considera que las decisiones adoptadas afectan al derecho al voto y a la participación política de ciudadanos españoles. El presidente ha defendido el sentido de la Ley de Memoria Democrática, que, en sus palabras, "lo que hace es resarcir una deuda histórica con aquellos que tuvieron que verse en el exilio por su opinión política, su compromiso político, por pensar diferente, sentir diferente".

Sánchez ha recordado que el Partido Popular ganó las elecciones entre el voto exterior y ha señalado que, durante los últimos años, estos ciudadanos han podido ejercer su derecho al sufragio. Por ello, ha cuestionado que ahora se ponga en duda su participación política a raíz de las iniciativas impulsadas por Vox y a las que, según ha afirmado, se ha sumado el PP.

"Están poniendo en cuestión el derecho al voto de gente que tiene todo el derecho a ejercerlo", ha manifestado el jefe del Ejecutivo, que ha expresado su discrepancia con la resolución judicial: "Acato esta resolución, pero no la comparto". En este sentido, ha añadido que, si no es el Tribunal Supremo, "que sea el Constitucional quien lo solucione"

El presidente también ha planteado lo que considera una contradicción en el tratamiento de los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España: "¿Qué contradicción es que no puedan votar los hijos y sí los nietos?", ha afirmado.

Las declaraciones de Sánchez se producen después de que el Tribunal Supremo rechazara el lunes ampliar a cerca de 190.000 hijos de nacionalizados la suspensión cautelar del derecho al voto. Sin embargo, el alto tribunal mantiene la suspensión para parte de quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía, salvo que acrediten que sus ascendientes sufrieron el exilio por los motivos contemplados en la ley. Una decisión que afecta al voto exterior en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.