El XIV Pleno del Consello de Comunidades Gallegas, celebrado en Río de Janeiro (Brasil), ha reafirmado la necesidad de mantener e incrementar una red de protección social que garantice el bienestar de la ciudadanía gallega residente en el exterior, con independencia de su país de residencia. Las conclusiones de la ponencia Social, aprobadas en la clausura del encuentro el 17 de noviembre de 2026, señalan que la atención a los emigrantes debe seguir siendo una responsabilidad compartida entre las administraciones públicas, las entidades gallegas y las organizaciones locales.

El documento defiende la continuidad del actual modelo de atención solidaria, que combina las ayudas individuales para afrontar situaciones sobrevenidas, el respaldo a las entidades que prestan servicios sociosanitarios y programas de carácter humano y emocional, como Reencuentros con Galicia, destinados a mantener los vínculos con la tierra de origen.

Nuevas vulnerabilidades que requieren respuestas adaptadas

Una de las principales conclusiones de la ponencia es la necesidad de adaptar las políticas sociales a los cambios demográficos y económicos que afectan a la diáspora. El envejecimiento de la primera generación de emigrantes, la soledad no deseada, las crisis económicas graves en algunos países de acogida, la brecha digital y las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria configuran un escenario que exige revisar los mecanismos de protección existentes.

Ante esta realidad, el Pleno considera necesario mejorar la capacidad para detectar situaciones de vulnerabilidad y ofrecer respuestas adecuadas a las circunstancias de cada persona. La protección social debe tener en cuenta tanto las necesidades individuales como las diferencias entre los países de residencia y sus respectivos sistemas de cobertura sanitaria y asistencia.

Más coordinación, prevención y atención de proximidad

Las conclusiones también plantean avanzar hacia un modelo de intervención más eficiente, basado en la coordinación entre instituciones y en la simplificación de los procedimientos administrativos. Entre las prioridades figuran reforzar la atención de proximidad, facilitar el acceso a las ayudas y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

La ponencia apuesta, además, por impulsar políticas preventivas que favorezcan la autonomía personal y permitan identificar las necesidades antes de que se conviertan en situaciones de mayor gravedad. Esta orientación busca complementar las ayudas económicas con servicios de acompañamiento y atención social adaptados a cada comunidad.

El documento defiende, en definitiva, la continuidad de los programas que han demostrado su utilidad, pero también la incorporación de nuevas herramientas para responder a los desafíos actuales de la emigración.