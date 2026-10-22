Golpe al sanchismo

El Tribunal Constitucional ha dado un disgusto al sanchismo, y aunque desde el Gobierno transmiten que se trata de un asunto procedimental -que el recurso del Defensor del Pueblo no se podía admitir porque quedaban vías por terminar- el disgusto se convierte en golpe al comprobar la reacción tan inmediata con la que los sanchistas intentaban infravalorar la decisión del TC. Diez contra dos. Por primera vez en el TC de Conde-Pumpido se ha roto el bloque progresista, y eso que se trataba de un asunto que importaba mucho a Moncloa y Ferraz… Más todavía a mes y medio de unas elecciones.

Los juristas afines al Gobierno se quitan la palabra unos a otros para encontrar argumentos que justifiquen la decisión. Están las mencionadas cuestiones procedimentales, pero también -aseguran- se verá a corto plazo que el Defensor del Pueblo tenía razón porque no se puede ir contra el derecho a voto de un nacionalizado español.

Esa es la clave, ahí está el meollo del asunto. Efectivamente los nacionalizados tienen derecho al voto pero… en este caso el problema es que existían razones fundadas para dudar de que los 160 mil nacionalizados sin derecho a voto cumplieran los requisitos para considerarse ciudadanos españoles. Las dudas no se centran en los plazos de presentación de las solicitudes, ni falta de pago de las tasas, ni documentos extraviados, ni funcionarios que no actuaron con la diligencia a la que estaban obligados, sino que, simplemente, la mayor parte de esos 160 mil nacionalizados de última hora, no habían presentado los documentos que acreditarían su filiación. Situación que fue denunciada por quienes han hecho un seguimiento de cómo se estaban tramitando las nacionalizaciones masivas, poco más que con los datos de los demandantes y su palabra de que eran hijos de, nietos de, o bisnietos de. Con ejemplos como el desconocimiento de la procedencia española de sus antepasados y de quienes a lo largo de su vida no habían tenido ningún vínculo con el país de origen de sus padres y abuelos, Por otra parte se había detectado importantes presiones a los consulados y embajadas para dar vía libre a las solicitudes de nacionalización sin dar excesiva importancia a los documentos acreditativos de filiación.

Muy clara tenía que estar la situación de estos últimos nacionalizados, y su derecho a voto, cuando el pleno del TC, con diez votos a favor y dos en contra, se haya hecho a un lado

Visto el comportamiento del TC en los tiempos del sanchismo, tan servil haciendo uso implacable de su mayoría, sin aceptar ningún tipo de negociación para llegar a una posición consensuada, muy clara tenía que estar la situación de estos últimos nacionalizados, y su derecho a voto, cuando el pleno del TC, con diez votos a favor y dos en contra, se haya hecho a un lado.

Para Sánchez, un golpe. Aunque disimulará. En cuanto al defensor del pueblo, mejor ni mencionarlo. Angel Gabilondo, un tipo serio, saldrá mal parado de una situación que, sin duda, venía ordenada directamente desde Moncloa. Desde el primer momento, los profesionales explicaron que el recurso de Gabilondo no tenía ninguna base jurídica.