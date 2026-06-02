La Xunta organiza este fin de semana en Brasil una nueva feria de empleo

La Xunta de Galicia celebrará los próximos 6 y 8 de junio en las ciudades brasileñas de São Paulo y Salvador de Bahía una nueva edición de las ferias de empleo en el exterior, con el objetivo de conectar el talento de la diáspora gallega con las oportunidades laborales existentes en la comunidad autónoma.

Tras la buena acogida de las ediciones celebradas en Argentina y Uruguay, el Gobierno gallego refuerza esta estrategia con dos nuevas citas en Brasil, uno de los países con mayor presencia histórica de emigración gallega.

Las ferias forman parte del programa Retorna Cualifica Emprego, integrado en la Estrategia Galicia Retorna, cuyo objetivo es favorecer el regreso de personas emigradas y descendientes de gallegos mediante ofertas laborales gestionadas directamente con empresas gallegas. El programa busca facilitar la incorporación a empleos estables y, al mismo tiempo, contribuir a cubrir vacantes en sectores con necesidades de mano de obra.

Con motivo de estas jornadas, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, realizará su primer viaje institucional a Brasil acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. Además de participar en las ferias, ambos mantendrán reuniones con representantes de la colectividad gallega, entidades históricas de la emigración y responsables institucionales.

Durante los encuentros, técnicos de la Xunta informarán sobre las distintas medidas de apoyo al retorno, las ayudas para la formación y el empleo, así como las oportunidades profesionales existentes en sectores estratégicos y en el ámbito de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Uno de los aspectos que también se pondrá en valor será el acompañamiento integral que ofrece la Administración autonómica a quienes deciden regresar a Galicia. Este apoyo incluye asesoramiento administrativo, orientación para la integración laboral y social y nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en el medio rural.

La Xunta destaca que esta iniciativa forma parte de su modelo de atracción de talento, basado tanto en el retorno de la ciudadanía gallega residente en el exterior como en la incorporación ordenada de trabajadores procedentes de otros países, con el objetivo de responder a las necesidades del tejido productivo gallego y contribuir al reto demográfico.

La nueva edición del programa Retorna Cualifica Emprego para el periodo 2026-2027 cuenta con una dotación de 2,3 millones de euros y mantiene abierto el plazo de inscripción para las personas interesadas en participar.