El eclipse solar de agosto atravesará 11 comunidades

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 cruzará el norte de España desde Galicia hasta Baleares al atardecer, un fenómeno poco habitual que convertirá el final del día en noche cuando el Sol quede completamente oculto cerca del horizonte. La franja de totalidad atravesará comunidades como Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En Galicia, primer territorio peninsular en recibir la sombra de la Luna, la franja de totalidad cubrirá el norte de las provincias de A Coruña y Lugo, con ciudades como Lugo, A Coruña y Ferrol como puntos privilegiados de observación. Iconos como la Torre de Hércules o las murallas romanas de Lugo podrán ofrecer imágenes muy simbólicas del fenómeno, mientras que el sur de la comunidad vivirá un eclipse parcial superior al 99%, sumiendo las Rías Baixas en una penumbra intensa y dramática.

Otras regiones del norte también quedarán totalmente cubiertas por la sombra lunar. En Asturias y Cantabria la oscuridad durará entre uno y casi dos minutos, con escenarios únicos como la bahía de Santander o los Picos de Europa, donde el contraste de luz y sombra realzará la belleza del eclipse. Castilla y León, considerada un epicentro mundial para observar este fenómeno, permitirá contemplar la corona solar sobre llanuras despejadas, campos de cereal y catedrales góticas en ciudades como Burgos, Valladolid, León y Zamora.

Aragón ofrecerá espectáculos visuales dramáticos con el Sol muy bajo en el horizonte, donde la Basílica del Pilar y los valles de Ordesa se recortarán contra la luz de la corona solar. Navarra presentará paisajes diversos, desde verdes valles pirenaicos hasta zonas desérticas como las Bardenas Reales, mientras que Pamplona vivirá una transición espectacular hacia la oscuridad total.

“Cataluña mira al cielo”

Cataluña, bajo la iniciativa “Cataluña mira al cielo”, preparó 26 puntos de observación en 20 municipios para garantizar una experiencia segura y de alto impacto científico y social. El sur de Lleida y Tarragona verán la totalidad absoluta, mientras que el norte y el área metropolitana de Barcelona disfrutarán de un eclipse parcial cercano al 99%, generando una atmósfera sobrecogedora en las ciudades.

El fenómeno se podrá disfrutar desde entornos urbanos, monumentales y naturales, combinando patrimonio histórico, montañas, costas y llanuras, y permitirá generar imágenes icónicas que se difundirán internacionalmente. Este eclipse será un evento histórico, donde los cielos del norte de España ofrecerán un espectáculo único para científicos, fotógrafos y amantes de la astronomía, convirtiendo la tarde del 12 de agosto en un momento memorable para todo el país.

Además, la coincidencia del eclipse con el atardecer hará que el fenómeno adquiera un carácter aún más espectacular, con colores cálidos tiñendo el cielo y reflejos sobre el mar y los ríos. También se espera un importante impacto turístico, ya que miles de aficionados y observadores se desplazarán para vivir en primera persona este raro acontecimiento astronómico.