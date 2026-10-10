Descubren un cocodrilo de 45 millones de años en la roca de la Gran Esfinge de Egipto

Un fósil encontrado hace más de un siglo en Egipto acaba de revelar una nueva especie de cocodrilo desconocida hasta ahora, pero que habitó las aguas poco profundas que cubría parte del país hace 45 millones de años.

El fósil del animal, bautizado Herugavialis cairensis, apareció en la formación rocosa de Mokattam, de la que proceden las piedras utilizadas para levantar la Gran Esfinge, y comparte con el monumento que también ha perdido la punta del hocico. Es precisamente esa coincidencia la que inspiró el nombre de la nueva especie: Heru es el nombre de la deidad egipcia que se cree que refleja la esfinge.

Este hallazgo, publicado en la revista Royal Society Open Science por investigadores del Museo Sueco de Historia Natural, pone de manifiesto un error histórico en la atribución de los huesos a otro animal.

Y es que durante décadas, el cráneo de este cocodrilo había sido atribuido a un falso gavial, cocodrilos de hocicos largos y delgados que actualmente solo se hallan en ambientes de agua dulce en el subcontinente indio y el sudeste asiático. No obstante, a la luz de las nuevas técnicas de análisis se han detectado diferencias anatómicas que permiten reconocer una especie propia.

El descubrimiento también permite dibujar un Mediterráneo muy distinto al actual, cuyas costas albergaban una considerable diversidad de cocodrilos adaptados a sus aguas poco profundas. Esa población, sin embargo, fue variando al ritmo de la temperatura y del nivel del agua, hasta desaparecer de la región hace unos seis millones de años, coincidiendo con la gran desecación de este mar.