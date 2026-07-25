Manglares, marismas y praderas marinas liberan unas 26 toneladas de mercurio cuando se degradan
contaminación
Una investigación internacional revela que estos ecosistemas actúan como "trampas" para la contaminación, y que su desaparición devuelve al agua los residuos que mantenía atrapados
Hasta 26 toneladas de mercurio pueden llegar al agua cada año por efecto de la degradación o desaparición de manglares, marismas y praderas marinas.
Y es que, según una investigación internacional publicada en Earth-Science Reviews, estos ecosistemas retienen contaminantes peligrosos, entre ellos metales pesados como el mercurio, pero los liberan cuando se degradan o desaparecen.
Los dragados, la pesca de arrastre, la urbanización y transformación del litoral, los vertidos, los temporales, las inundaciones, las sequías y las olas de calor marinas son parte de los riesgos a los que están expuestos este tipo de ecosistemas, que actúan como "filtros y trampas" para la contaminación mientras están activos.
Por tanto, evitar que metales como el mercurio vuelvan a entrar en circulación supone una razón más para conservar y restaurar este tipo de barreras naturales.
En cuanto a las regiones en las que los autores del estudio identifican un mayor peligro, destacan Asia oriental, América Latina y el Caribe, África subsahariana y varias islas del Pacífico.
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