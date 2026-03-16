La agencia internacional de la energía llama a la calma porque se puede liberar más petróleo

Sin dejar de incidir, como ya había hecho la semana pasada, en que el conflicto abierto en el entorno del golfo Pérsico "está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial", el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque aún se podría seguir liberando reservas si fuese necesario.

Con la entrega al mercado de la cifra récord de 400 millones de barriles de petróleo, como ha apuntado, la reservas existentes "solo disminuirán aproximadamente un 20%", de modo que restan más de 1.400 millones de barriles entre lo que mantienen almacenado los gobiernos y la propia industria. Además, ha apuntado, a ello se suma el suministro con el que cuentan otros países que no son miembros de la entidad, como India, Colombia, Singapur, Tailandia o Vietnam, que se han ofrecido a colaborar.

"Esto significa que podemos hacer más en el futuro si fuera necesario", ha asegurado el economista turco, quien ha garantizado que continuará trabajando estrechamente con gobiernos de todo el mundo para analizar la evolución de los acontecimientos en el Golfo.